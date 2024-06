AYDIN DAĞTEKİN- GÖKSEL BAŞARAN

Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı ile şirketlerin gündemine giren Yeşil Dönüşüm, son dönemde özellikle ihracatçı firmalar için ajandanın ilk sırasına yerleşti. Bursa iş dünyası, yeni döneme adapte olabilmek için hummalı bir çalışmanın içine girmiş durumda.

Bursa’da tekstilden makineye, otomotiv yan sanayinden imalat sanayisine kadar birçok sektörde faaliyet gösteren onlarca firma, devam eden çalışmalar sonucunda karbon ayak izini azaltarak çevresel etkinin minimize edilmesini hedefliyor.

Korteks Genel Müdürü Barış Mert

Pet şişeden iplik üretiyoruz

Bugüne kadar geliştirdiğimiz projelerle ürün portföyümüze Dry Touch, Taç Cottonlike, Taç Flame Retardant, Taç Antistatic, Taç Reborn, Taç UV Resistant gibi yeni ve fonksiyonel ürünleri ekledik. PET şişe atıklarından elde edilen polyester iplik ve Biyobozunur özellikli TAÇ Bioloop gibi döngüsel ekonomi tabanlı ürünlerle sadece Türkiye’de değil, dünya çapında örnek işlere imza attık. Polimer Geri Dönüşüm Tesisimiz ile Avrupa ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yüzde 100 pet şişeden polyester iplik üretimi yapıyoruz. Bu yatırım sayesinde, 1 ton geri dönüştürülmüş iplik üretimi için yaklaşık 110 bin adet plastik şişenin doğada biyolojik olarak parçalanamayan tüketici atığının azaltılmasına da katkı sağlıyoruz.

Durmazlar Makine

Sera Gazı Yönetim Sistemi’ni kurdu

Durmazlar Makine, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde üretim süreçlerinde önemli değişimlere imza atıyor. Firma, karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımları, üretimde çevreci ürünler kullanımı ve su tasarrufu gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyor. Durmazlar, mevcut durum analizini yapmak için Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporu’nu hazırladı ve ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi’ni kurdu. Bu sayede, sera gazı emisyonlarının sistematik bir şekilde kontrol altına alınması ve azaltılması sağlandı. Durmazlar, su tasarrufu için de önemli adımlar atıyor. Şirket, musluklara perlatör debi azaltıcı takarak ve araç yıkama binasında yağmur hasadı sistemi kurarak su tüketimini önemli ölçüde azaltmayı başardı.

Özdilek Holding Kurumsal İletişim ve Destek Operasyonları Genel Müdürü Ufuk Kılınçarslan

Karbon salınımını kontrol altında tutuyoruz

Kaynaklarımızı doğru ve verimli şekilde, doğadan aldığımızı, yine doğaya geri verebilme bilinciyle kullanıyoruz. İşletmelerimizde; enerji tüketimini günlük olarak kaydediyor, gün ışığı aydınlatma sistemini kullanıyor ve açılış saatlerimizi gün ışığına göre ayarlıyoruz. Ar-Ge birimimizin geliştirdiği Yönetim Takip Sistemi Programı ile doküman / form süreçlerini dijital sisteme taşıdık. Böylece kağıt ve enerji tüketimini azaltıyoruz. Operasyonel verimlilik sağladığımız ve iklim değişikliğiyle mücadele ettiğimiz karbon ölçüm çalışmalarımıza, 2018 yılında Özdilek Bursa Geçit’te başlamıştık. 2023 yılında ise tüm alışveriş merkezlerimizi kapsayacak şekilde genişlettik. İşletmelerimizde karbon salınımına konu olan tüketimleri, 6 aylık dönemler halinde kaydediyor ve kontrol altında tutuyoruz. Karbon salınımına en çok etki eden soğutucu gazlarla ilgili ayrıca yapılan çalışmalarla iyileştirmeler sağlıyoruz. En önemli doğal kaynaklarımızdan olan suyun verimli kullanımını sağlamak ve faaliyetlerimiz sonucunda açığa çıkan atık suyun çevresel etkilerini önlemek için çalışmalar yürütüyoruz. Tüm birimlerimizde su tüketimimizi aylık olarak izliyor, raporluyor ve verimlilik sağlayıcı ekipmanlarla su tüketimini azaltıyoruz.

Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik

İhtiyacımızın önemli bölümünü yenilenebilir enerjiden sağlayacağız

Avrupa Birliği açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında iklim-nötr (sıfır emisyon) ilk kıta olma hedefini koydu. Beyçelik olarak sera gazı emisyonlarını kontrol etmek ve buna bağlı aksiyon planları oluşturarak emisyonları yönetebilmek amacıyla orta vadede tüm grup şirketlerimizde Kapsam 1-2-3 emisyonlarını hesaplamayı hedefledik. Grup şirketlerimizde bu doğrultuda çalışmalar başladı. Beyçelik Gestamp şirketimizde kapsam 1-2-3 emisyonları ölçümleniyor. Beyçelik Gestamp Global CDP Raporlama sürecimizi İklim Eylemi konusunda tamamlamış bulunuyoruz. Gesbey’de ise kapsam 1-2 emisyonları takip ediliyor. Beyçelik Gestamp’ın 3 farklı lokasyonunda üretim tesisinin çatı katına güneş enerji panellerini tamamladık. Bu tesislerimizde enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağız. Warmhaus’un TEKNOSAB’daki yeni fabrikasında sürdürülebilir üretim modeline geçmeyi hedefliyoruz. Birkaç örnek vermem gerekirse; yeni hatlara yapılan otomasyon kontrolü ile verimliliği artırarak enerji kullanımını düşürüyor olacağız. Aynı zamanda enerji verimliğini sağlayan modülasyonlu pompa sistemleri kullanıyoruz. Genel aydınlatma için yeni fabrikamızın çatısında güneş ışığı panelleri var. Güneş ışığından daha fazla yararlanarak enerji kullanımını azaltacağız. Gesbey özelinde ise dış aydınlatmaların LED ile değiştirilmesi ve forkliftlerin elektrikli model kiralanması ile LNG tasarrufu uygulamaları hayata geçirilerek enerji tasarrufu sağlandı.

Ermaksan YK Başkan Vekili ve Gen. Md. Ahmet Özkayan

EVO III serisi hibrit abkant pres makinesi ile çevrenin korunmasına yardımcı oluyoruz

Ermaksan’ın yeni nesil EVO III serisi hibrit abkant pres ürünü, işletmelerin düşük enerji tüketimli makine ihtiyacına yanıt verirken, aynı zamanda çevreye duyarlılık, enerji kaynaklarını etkili kullanma gibi sosyal sorumluluk bilincine de katkı sağlıyor. Bu makine, son teknoloji özelliklerin ötesinde ergonomi, estetik ve işlevsellik arasında da bir denge kuruyor. Ermaksan’ın 30 yılı aşkın abkant pres üretim tecrübesinin, günümüzdeki en ileri teknolojiler ile birleşiminin güzel bir yansıması olarak ortaya çıkan EVO III serisi hibrit abkant pres, toplam işletme maliyetlerini düşürerek işletmelerin rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı oluyor.

Yeşilova Holding İcra Kur. Bşk. A. Yalçın Yeşilova

Emisyon yoğunluğumuz yüzde 28 seviyesinde azaldı

Grubumuz, öncelikli olarak en önemli paydaşı olan çalışanlarını korumayı, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamayı, doğal ve diğer kaynakları verimli kullanmayı, israfı ve kirliliği önlemeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda; üretim proseslerinde kullanılan alüminyum atığı başta olmak üzere faaliyetlerinden kaynaklanan tüm atık miktarlarını kontrol altında tutmayı ve azaltmayı, karbon ayak izini düşürmeyi, çevre ve insan için tehlike oluşturan kimyasalları ve diğer malzemeleri güvenli bir şekilde yönetmeyi, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çalışanları için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi, tedarikçileriyle birlikte tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Belirlediğimiz hedefler çerçevesinde alınan aksiyonlar sonucu, son üç yılda enerji yoğunluğumuzu yüzde 32 oranında azalttık. Su odağında temiz su kullanımımız yüzde 45 oranında düşerken, iklim odağında da emisyon yoğunluğumuz yüzde 28 seviyesinde azaltılmış oldu.

Ermetal Şirketler Grubu CEO’su Yesari Süalp

Karbon ayak izimizi azaltmak için önemli adımlar atıyoruz

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Ermetal Şirketler Grubu olarak, karbon ayak izimizi azaltmak ve çevreci ürünler kullanmak adına önemli adımlar atıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımları yaparak, üretimde çevreci ürünler kullanarak ve su tüketimini azaltarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıllarda devreye girecek yeni projeler ve yatırımlarla büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Kaynak robot yatırımları, fabrika düzenlemeleri ve verimlilik artışına yönelik ekipman yatırımları planlıyoruz.

Sinta Yönetim Kurulu Başkanvekili İlker Oral

Çevre koşullarını sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz

Sinta olarak; agrega, hafriyat, prefabrik, inşaat, çelik konstrüksiyon ve hazır beton üretimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığına olan etkileri kontrol altında tutmayı öncelik olarak belirledik. Çalışma ortamı ve çevre koşullarını sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri titizlikle yerine getiriyoruz. Ayrıca taşeron firmaları ve tedarikçilerini çevre koruma çalışmalarına teşvik ediyoruz. Sinta’nın öncelikli hedeflerinden biri de, atık miktarlarını ve enerji tüketimlerini azaltarak çevre amaç ve hedeflerine uygun bir şekilde faaliyet göstermek. Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemlerini tüm çalışanlara sorumluluklar vererek yürüteceğiz ve sürekli olarak geliştireceğiz.

Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek

Yılda 140 bin ağacı kurtarıyoruz

“Düşle” mottosuyla çocukların hayallerini süsleyen, yenilikçi, eğlenceli, kaliteli, özgün, güvenli ve çevreye duyarlı tasarımlara imza atmak daima önceliğimizde yer alıyor. Çilek Mobilya olarak, tüm iş süreçlerine entegre ettiğimiz inovasyon ve sürdürülebilirlik ilkesiyle doğa dostu projelere odaklanmayı sürdürüyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için güneş enerji sistemlerinin (GES) birinci etabını hayata geçirdik, ikinci etabı da yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Güneş enerji sistemlerimiz sayesinde yılda 140 bin ağacı kurtarıyor, 6 bin 750 ton karbon salınımının önüne geçiyoruz. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışıyoruz.

Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler

Kullandığımız enerjiyi güneşten elde ediyoruz

Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, kullandığımız enerjiyi güneş enerjisinden elde ediyoruz. Bu yatırımla hem enerji maliyetlerini azalttık, hem de çevreci enerji ile doğanın korunmasına katkıda bulunduk.

Altınsu Tekstil Genel Müdürü Mustafa Altınsu

Karbon ayak izimizi azaltmak için birçok çalışma yürütüyoruz

Avrupa Yeşil Mutabakatı, üretim süreçlerimizde önemli değişimlere yol açtı. Karbon ayak izimizi azaltmak için birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Firma olarak en önemli hedeflerimizden biri, üretim süreçlerinde en çok enerji tüketen proses olan kumaş boyama sürecini atlamak. Bunun için renklendirmeyi iplik çekimi aşamasında verebilmek için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bunu başardığımızda ciddi bir elektrik, doğal gaz ve su tasarrufu sağlayabileceğiz. Altınsu Tekstil, enerji tasarrufu için yalıtım ve atık ısıların değerlendirilmesi konusunda da yatırımlar yapıyor. Gerek makinelerin ön ısıtmalarında gerekse ortam ısıtmalarında atık ısılardan yararlanarak kaynak tüketmeden faydalanıyoruz. Fosil kaynaklara olan bağımlılıklarını azaltmak içinde, yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneldik. Kurulumu tamamlanmak üzere olan iki rüzgar türbinimiz, çok yakında elektrik üretmeye başlayacak. Ayrıca, üretim tesislerimizde güneş enerjisi santralleri kurma planlarımız da var.

PMS Alüminyum YKÜ Merve Önsever Çağlayan,

Daha çevreci ve düşük karbon emisyonlu araçlar yaygınlaşacak

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında önümüzdeki süreçte daha sürdürülebilir, daha çevreci ve daha düşük karbon emisyonuna sahip araçlar yaygınlaşacak. Aynı zamanda, yeni nesil araçlarda parça ağırlığının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı için bu noktada daha hafif olan ve yüzde 100 geri dönüştürebilir malzemeden üretilen, yüksek darbe dayanım özeliğine sahip alüminyum ön plana çıkıyor. Bu noktada PMS olarak, geri dönüştürülebilir bir malzeme olan alüminyum ile sürdürülebilir yaşamı desteklerken, otomotiv sektörü için ürettiğimiz özel kondisyonlu malzemeler ile geleceğe katkı sağlıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız hızla devam edecek.

Akiş Boya YK Başkan Yard. Melih İyigüllü

Çevreye uyumlu uygulamalarımızı sürdürüyoruz

Akiş Boya olarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde sürdürülebilir uygulamalarla karbon ayak izini azaltma çabalarını sürdürüyoruz. Yüksek kaliteli ağır ve hafif sanayi boyalarının yanı sıra çevreye uyumlu uygulamalarımızı da sürdürüyoruz. Sıfır atık prensibiyle hareket ederek, kullandığımız hammadde ve temizlik solventi atıklarını tamamen geri dönüşüme gönderiyoruz. Ayrıca, fabrikadan toplanan kirli hava, filtrelerden geçirilip temizlenerek enerji tasarrufu sağlanan klima santrallerinde geri kazanılıyor. Su bazlı endüstriyel boyalar ve renklendiricilerin öncüsü olarak, çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemeyi amaçlıyoruz.

BEKAMAK, çevresel etkileri azaltıyor

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde üniversite ile iş birliği yapıldı, süreç ve mevzuat hakkında Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden eğitimler alındı ve BEKAMAK’ın sürdürülebilirlik hedefleri ve aksiyonları belirlendi. Şu anda yapımı devam eden yeni fabrikada elektrik üretiminin, temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden faydalanılarak yapılması planlanıyor. Çevresel etkileri azaltarak, enerji üretimindeki karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor. 2025 sonunda tamamlanması planlanan ‘’Saw Machine that Can Make Smart and Sustainable Production with Prediction Algorithms’’ projesi ile çevreci ve sürdürebilir testere makineleri imal edilecek. Sektörde yenilik sağlayacak bu yapı ile, soğutma ve yağlama işlemi sırasında kullanılan sıvı sarfiyatının optimize edilmesiyle çevreci ve sürdürülebilir üretim sağlanmış olacak.

Isıtan Makine’nin gündemi de yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği

Avrupa Yeşil Mutabakat uyum çerçevesinde üretim süreçlerinde, olumsuz çevre etkilerini azaltmak ve sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışmalar yapılıyor. Karbon ayak izini azaltmak için alınan önlemler kapsamında enerji tasarruflu ofis ekipmanları kullanmaya özen gösteriliyor. Ofis çalışmalarında ormanları korumak ve kağıt tüketimini azaltmak, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlamak için, geri dönüştürülmüş kağıt kullanılıyor.

Bemis Teknik Elektrik A.Ş YKB Şinasi Güneş,

Doğal kaynak tüketimini azaltıyoruz

Firmamız ISO 9001 Kalite ve 14001 Çevre Yönetim Sistemini benimsemiş, bu alanda hem ürün kalitesini artırırken, hem de çevreye duyarlı doğal kaynak tüketimini azaltma çalışmalarına yapmaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• Ürünlerimizde kullanmış olduğumuz hammadde geri dönüştürülebilir hammadde

• Karbon ayak izimizi azaltmak için GES

• Eco enerji tüketimi, led aydınlatma ve gün ışığından yararlanma sistemi

• Eco su tüketimi, yağmur suyu geri kazanımı

• 14001 kapsamında sıfır atık ve atık kontrolü

• Ağaçlandırmaya destek

• Fiş priz geri dönüşüm projeler

Eyrice Dental Grubu YKB Türkay Eyrice

Enerjisini üreten, tıbbi atıklarını imha eden akıllı bir fabrika kuruyoruz

Hedefimiz, Türkiye’yi diş protezinde dünyanın lider ülkeleri arasına sokmak. TEKNOSAB’daki fabrikamız tamamlandığında bu hedefe ulaşmak için önemli bir adım atmış olacağız. Enerjisini kendi üreten, tıbbi atıklarını kendi imha eden akıllı bir fabrika olacak tesisimiz, bu haliyle Türkiye’de de ilk olacak. Fabrikamız tamamlandığında Türkiye; ABD, Hindistan ve Çin’in ardından son teknoloji ile diş protezi yapan dünyadaki dördüncü ülke olacak. Bu durum, ülkemizin diş protezi üretiminde ve ihracatında önemli bir oyuncu haline gelmesini sağlayacak.

ERA Alüminyum Genel Müdürü Şevki Köksal

Karbon ayak izini takip ediyoruz

Sürdürülebilirlik yolunda önemli adımlar atıyoruz. 2023’ün son çeyreğinde başlatılan çalışmalar doğrultusunda, çeyreklik raporlama ve sistem kaydı ile karbon ayak izini takip ediyoruz. 2023’ün son çeyreğinde “Life Cycle Assessment” (LCA) adı verilen yaşam döngüsü analizini gerçekleştirerek üretim faaliyetlerimizin doğaya saldığı karbon miktarını ölçümledik ve raporladık. 2024’ten itibaren de çeyreklik raporlama ile iyileştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Sönmez Makina Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Söğünmez

Çevreye duyarlı, az enerji harcayan makineler üretiyoruz

Avrupa, uzun süredir enerji ve çevre konusunda çerçeve çiziyor. Biz maalesef bu konularda geç kalıyoruz. Artık doğanın korunması lazım. Doğa miras değil, bize emanet. Çünkü enerji, su sonsuz değil, sınırlı. Biz firma olarak makine üretirken, çevreye zarar vermiyoruz. Bizler firma olarak çevreye duyarlı makineler üretiyoruz. Bunlar bizim önceliğimiz. Çevreye duyarlı, az enerji harcayan makineler üretiyoruz. Zarar veren işletmeleri de Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB) olarak uyarıyoruz. Bölge olarak da çevreye duyarlıyız. Yeşil enerji sertifikasyonuna başvurduk biz KOSAB olarak.

İbraş Kauçuk

Karbon ayak izinin hesaplanması için çalışma başlatıldı

2022 yılında enerji verimliliği projesi başlatılarak, fabrika içerisindeki enerji tüketim noktalarını ölçme ve tüketimleri azaltma yolunda adımlar atılıyor. Bu kapsamda; yıkama proseslerinde robotlu yıkama sistemine geçiş, Kompresör değişimi, LED dönüşümü, buhar kazanı yalıtımı ve tesisat yalıtımları gerçekleştirildi. Devam eden süreçte kondens tankı iç borusu değiştirilerek su tasarrufu sağlanması, yağmur suyu geri toplama sistemi kurularak atık yağmur suyunun kullanılmasına başlandı. 2022 yılının son aylarında başlayan projeyle birlikte fabrika çatısına GES santrali kurulması çalışmaları başladı. 2023 Eylül ayında EBRD desteğiyle fabrika karbon ayak izinin hesaplanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ölçüm ve analizler devam ediyor.

Akrida Tekstil Genel Müdürü Yavuz Özdemir

Çevreci üretim konusunda ciddi adımlar atıyoruz

Akrida Tekstil olarak çevreci üretim ve sürdürülebilirlik konusunda ciddi adımlar attığımızı belirtmek isterim. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerjiye geçiş yapmak için güneş enerjisi yatırımımızı gerçekleştirdik. Bu yatırım, çevre dostu üretim süreçlerimize önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca, piyasaya çevreci ürünler sunmak amacıyla Oeko-Tex 100 Belgesi’ne ilaveten RCS, GOTS ve OCS gibi belgeleri elde ettik. Bu belgeler, müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olduğunu garanti etmemize yardımcı olmaktadır. Tüm bu adımların neticesinde, müşterilerimizin taleplerine uygun olarak organik ve geri dönüştürülebilir ürünleri imal edebileceğimizi ilan ettik.

Polteks Tekstil Makinaları YKB Ali Karen

Enerji tüketimimizde yüzde 70 tasarruf sağlıyoruz

Hem çevreci üretim yapmak hem de enerji maliyetlerinden tasarruf sağlamak amacıyla güneş enerjisi sistemi yatırımı yaptık. Kurulumunu gerçekleştirdiğimiz güneş enerji sistemleriyle enerji tüketimimizde; yaz aylarında yaklaşık yüzde 70, kış aylarında ise yüzde 25 oranında tasarruf sağlıyoruz. Son 1 ayda üretilen 64 MWh karşılığında 26 ton kömür tasarrufu, önlenen 30 ton CO2 miktarı ve dikilen 43 ağaca denk gelen olumlu çevre etkisi sağlamış bulunuyoruz. Bunlar GES kontrol sistemi üzerinden edindiğimiz teknik hesaplamaları yapılmış verilerdir. Verilen teşviklerin, desteklerin arttırılmasını kapsamların genişletilmesini istiyoruz. Bununla birlikte prosedürlerin sadeleştirilerek onay sürecinin hızlandırılmasını da faydalı buluyoruz.

Ayaz Kauçuk YKB Hakan Özdoğan,

Yeşil dönüşüm konusunda önemli adımlar atıyoruz

Ayaz Kauçuk olarak, bu dönüşümlere sadece uyum sağlamak değil, aynı zamanda bu alanlarda lider olmak hedefindeyiz. Yeşil dönüşüm konusunda, sürdürülebilirlik bizim için stratejik bir önceliktir. Enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, atık yönetimi ve su tasarrufu gibi konularda önemli adımlar atıyoruz. Bu yaklaşımlar hem çevresel etkimizi azaltmamızı sağlıyor hem de uzun vadede maliyetlerimizi düşürerek rekabet avantajı yaratıyor.

ELM Kimya kurucusu Abdullah Emir Yıldızhan

Karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz

Yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik veriyor ve enerji tüketimini sürdürülebilir kaynaklara yönlendirerek karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. Üretim tekniklerinde de çevreci yöntemler benimseyerek enerji verimliliğini artırıyor ve atık miktarını azaltmak için yenilikçi çözümler uyguluyoruz. Ayrıca, su tüketimini azaltma yöntemlerine de önem veriyor, suyun yeniden kullanımı ve geri dönüşümü tekniklerini benimseyerek su kaynaklarını koruyoruz. Böylece çevresel sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlayarak çevre dostu bir şirket olmaya gayret ediyoruz. Yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu ürünlere talebi artırıyor. Biz de bu dönüşümlere adapte olmak için sürekli öğrenme ve yeniliklere açık bir yaklaşım benimsiyoruz.

SİFF Elektromekanik Genel Direktörü Özgür Yıldız

Hedefimiz çevreyle uyumlu, karbon ayak izi düşük sistemler

Dikiş kaynak kafalarının ayrı servo motorlarla sürülmesi, prosese yönelik hataları minimum düzeye indirgiyor ve tam kontrol sağlıyor. Ayrıca robotlar aracılığıyla parça yükleme ve pozisyonlama işlemleri gerçekleştirilerek verimlilik artırılıyor. Bu noktadan sonra hedefimiz karanlık fabrikalarda üretim yapma kabiliyetine sahip, endüstri 4.0 çerçevesine uygun, çevreyle uyumlu, karbon ayak izi düşük sistemler. Müşteri taleplerine göre özelleştirilebilen bu üretim hattı, uzaktan bağlantı imkanıyla operasyonel süreçleri optimize ediyor.

MTK Teknik Kaplama YKB Ramazan Çelik

Üretim süreçlerinde birçok değişim yaptık

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde, üretim süreçlerinde birçok değişim gerçekleştirdik. Elektrik tüketimimizi azaltmak için aydınlatma gibi birçok tüketim kalemini, mühendislik hesaplamalarıyla ve çalışmalarıyla düşürdük. Sevkıyat araçlarımızın, kendi geliştirdiğimiz ERP sistemlerimizin yardımıyla ulaşım noktalarının doğru planlanmasıyla CO2 salınımını azalttık. Personel araçlarımızın elektrikli araçlara dönmesi için çalışmalara başladık. Atık ısımızı ısınma ve enerji üretimine çeviren Ar-Ge çalışmalarımızı tamamladık. En önemlisi, yeni patentli arıtma sistemimizle atıklarımızın içme suyuna yakın derecede arıtılarak doğayı koruma adına sistemler kurduk. Arıtılan suyu üretime tekrar kullanarak su tüketimini azalttık.

Matlı, GES ve RES’e yatırım yapıyor

Hem üretim maliyetlerini düşürmek, hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Matlı Şirketler Grubu, 2020 yılından bugüne kadar 13 tesisinde devreye aldığı çatı üzeri güneş enerji santralleri ile kurulu gücünü 4 yılda 20 bin kWp seviyesine çıkardı. Bu doğrultuda, bugüne kadar yaklaşık 40 milyon kWh temiz enerji üretti ve 27.750.000 kg CO² salımını engelleyerek 600 bin ağaç dikimine eşdeğer kazanım sağladı. Matlı, 2024 yılında üretim tesisleriyle beraber arazi GES’i kurulumlarıyla da temiz enerji üretimi için kapasitesini arttırmaya hazırlanıyor. 180.000 kW’lık GES yatırım kapasitesi bulunan Matlı, grup şirketlerinde kurulu çatı GES’i projeleri ile enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini karşılıyor. Keskinoğlu’nun 7 tesisinde 13 bin kWp’lik çatı üzeri GES projesi başla tan Matlı, Proyem Diyarbakır fabrika sına kuracağı çatı üzeri GES ile birlik te 14 bin kWp’lik yatırım hedefliyor. 2024 yılı yenilenebilir enerji projeleri arasında çatı GES’i projeleri ve depolamalı RES projeleri yer alıyor. Matlı, RES (Rüzgâr Enerji Santrali) projeleri için ilk etapta; Çanakkale, Bursa, Samsun ve Mersin illerinde yatırım yapmayı planlanıyor. İki yıl içinde toplamda 250 MW kurulu güç hedefleyen Matlı, yeni yatırımıyla 5,1 milyon kg üze rinde CO² salınımını da engellemiş olacak. Matlı’nın uzun vadede hedefi ise tüm tesislerinin enerji ihtiyacını karşılarken ülke ihtiyacına da katkı sağlamak.

Akyapak Makine YKB Yard. Cihan Kırgız

Karbon salınımımızı yüzde 95 oranında azalttık

Bugün dünyada birçok noktada verimliliğin düşük olduğu, güvenli çalışma koşullarının tesis edilemediği, israfın yüksek ve dolayısıyla kaynakların etkin kullanılmadığı, iyileştirmeye ihtiyaç duyulan çok fazla alan bulunuyor. ‘2050 net zero’ hedefini tutturmak için kalburüstü firmaların çalışması yetmez. Bizim daha küçük ve orta ölçekteki firmaların da dönüşümünü hızlandırmamız, onların bu dönüşümü yakalaması için başta otomasyon olmak üzere birçok teknolojiyi erişilebilir hale getirmemiz gerekiyor. Akyapak olarak son yatırımlarımızdan olan GES kurulumu ile karbon salınımımızı en verimli ay içerisinde yüzde 95 oranında azalttık ama tek başımıza bizim bu çalışmaları yapmamız yeterli değil. Bütün endüstrilerde bu hassasiyet oluşmalı.

Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul

GES’le enerjimizin tamamını karşılayacağız

Yeşil enerjiye yönelik yeni bir adım attık. Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımını gerçekleştirdik ve böylelikle yılda 4,4 milyon KWH enerji ürettik. Bu yatırımla birlikte Hayat Hastanesi’nin enerji ihtiyacının yüzde 100’ünü karşılayacağız. Bu sayede 1.617 hanenin elektrik ihtiyacı yerli, milli ve yeşil enerji kaynaklarından karşılanacak. Ayrıca enerji tasarrufu konusunda su ve doğalgaz kullanımını azaltmaya yönelik projelerimiz devam ediyor.

May Fren Genel Müdürü Taner Yılmaz

Enerji ihtiyacımızın yarısı GES’ten

Bizi GES yatırımına iten ana sebeplerden bir tanesi, enerji maliyetlerindeki ciddi yükseliş oldu. Enerji maliyetlerinde son 1 buçuk, 2 yıl içerisinde 4 katın üzerinde bir artış meydana geldi. Bizlerin de piyasa koşullarında rekabetçi olabilmemiz açısından enerji maliyetlerindeki yükselişi minimize etmek adına bu yatırımı hayata geçirme kararı aldık ve 2023 şubat ayı itibariyle GES yatırımımızın ilk ayağı devreye girdi. Toplamda 1 megawatt gücünde GES projesi yapma hakkımız vardı ve biz şu an yaklaşık 400 kWh’lık bölümünü hayata geçirdik. Ek fabrika binamızın tamamlanmasıyla birlikte de geri kalan bölümün kurulumu gerçekleştirilecek. Şu an ilk etabını devreye sokmuş olduğumuz yatırımla, enerji ihtiyacımızın yıllık olarak yarısını GES projesinden karşılayabilme potansiyeline sahibiz.