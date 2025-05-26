EKOHABER ÖZEL

Dünyanın önde gelen mobilya tedarik fuarlarından Interzum 2025, Almanya’nın Köln kentinde düzenlendi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen fuar, uluslararası mobilya ve ahşap işçiliği sektörünün en önemli aktörlerini bir araya getirirken, bu yıl Türkiye’den 144 firma katılım gösterdi. Bu firmalardan 21’ini ise Bursalı üreticiler oluşturdu.

Bu yıl “Kaynakları Yeniden Düşünmek: Döngüsel ve Biyobazlı Çözümler” temasıyla düzenlenen fuarda, sürdürülebilir mobilya üretimi ön plana çıktı. Doğa dostu malzemeler ve çevreci tasarımlar, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Interzum 2025, yeni yaşam ve çalışma alanlarının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları verirken, sektöre yön verecek teknolojileri de tanıttı.

Interzum’a katılan Bursalı firmalar arasında Elektroteks, Durak Tekstil, Akan Ahşap Mobilya, Nano Yay Sanayi, Lande Metal, Turkuaz Yatak ve Turan Metal gibi sektörün öncüsü firmalar yer aldı. Tekstil, makine, mobilya ve yan sanayi alanlarında faaliyet gösteren bu firmalar, son teknoloji ürünlerini uluslararası alıcılarla buluşturarak ihracatlarını artırmayı hedefliyor. Fuarda özellikle yatak ve döşemelik kumaş, amortisör, paketleme ve makine sistemlerinde yenilikçi çözümler öne çıktı.

Türkiye’nin mobilya tedarik gücü

Interzum 2025, üreticilerle alıcılar arasında doğrudan temas kurulmasını sağlayarak yeni iş birliklerinin kapısını araladı. Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya pazarlarından gelen alıcılar için ideal bir buluşma noktası olan fuar, aynı zamanda Türkiye’nin mobilya tedarik gücünü de gözler önüne serdi.

Osman Güler

Elektroteks YKB

Fuar genel olarak beklentimizi karşıladı

İnterzum, mobilya ve yatak üreticilerine teknoloji ve komponent sağlayan firmaları müşterileri ile buluşturan bir fuardır. İki yılda bir gerçekleştirilen bu fuar sadece Avrupa’dan değil tüm dünyadan yatak üreticilerini ağırlamaktadır. Interzum sektörümüz için oldukça fazla önem taşımaktadır.

Fuar için firma olarak iyi hazırlandık, dünyanın dört bir yanından kendi müşterimizi fuarda yeni teknolojilerimizi görmek adına davet ettik. Elektroteks olarak 750 metrekarelik bir alanda Mammut olarak da 450 metrekarelik alanda hem mevcut hem de yeni müşterimizle karşılaşma şansı yakaladık. Biz fuarın genel olarak beklentilerimizi karşıladığını söyleyebiliriz. Bir önceki Interzum’a kıyasla bu yıl yaklaşık 2 katı daha fazla müşterimizi ağırlamış olduk.

Elektroteks olarak yaklaşık 140 ülkeye ihracatımız bulunmakla beraber fuarın ihracat hacmimizi daha da arttıracağını düşünüyoruz.

Biz hem Elektroteks olarak hem de Mammut olarak sürekli kendimizi iyileştirme çabasındayız ve katıldığımız her fuara yeni teknolojilerimizi de getiriyoruz. Elektroteks olarak 2024 yılında 78 adet yeni makine Ar-Ge’si gerçekleştirerek bunları hayata geçirdik. Elektroteks standımızda da hem yatak hem de sünger sektörüne hitaben en yeni makinalarımızı sergiledik. Rollpack modelimizi daha üst bir modele taşıyarak müşterimizin üretmiş oldukları yatak çapını 24 cm’e düşürdük. Ayrıca Tufting makinasını da ilk kez bu fuarda ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bu makinanın gelen talepler doğrultusunda farklı versiyonlarının da üretim planımızda yer aldığını da belirtmek isteriz.

Bu yıl ağırlığı sünger sektörüne vererek blok sünger dikey ve yatay kesim makinalarımız olan ONYX, PRIAM ve ARES modellerimizi ilk kez burada tanıttık.

Mammut markamızda da kısa sürede hızlı bir giriş yaparak VM7 modelimizi 1600’den 2000 devire çıkardık. Hemming makinesini de 10 cm kalınlığa kadar dikebilecek bir hale dönüştürdük. Çift kafa kapitone makinesini de 2500’den 3500 devire çıkardık ve tüm bu yenilikleri ilk kez Interzum 2025 ‘te ziyaretçilerle paylaştık. Mammut standını ziyaret eden müşterimiz markanın ne kadar doğru bir firmaya devrolduğunu ifade ettiler.

Biz Elektroteks olarak yatak makinaları sektöründe açık ara en büyüğüz, ister hacim, ister makine çeşidi, ister üretim alanı büyüklüğü ister de çalışan sayısı baz alınsın biz hepsinde lider konumdayız. Yaklaşık 3 yıldır sünger sektöründe de olmamıza karşın burada da dünya çapında ilk üç firmadan biri haline geldik.

İlave olarak şunu da belirtmek isterim: Türkiye’den toplam fuara katılan firma sayısı 144 olup bunlardan 37 tanesi IBIA üyesidir. Katılımcı dernek üyelerimizden 8’i de Bursalı firmalardan oluşmaktadır. Tüm dernek üyeleri ile yaptığım görüşmelerde de fuardan memnun olarak ayrıldıklarını ve bir önceki Interzum’a kıyasla daha başarılı geçtiğini belirttiler.

Yiğit Durak

Durak Tekstil YKB Yrd.

Yeni iş birliklerine ilişkin önemli görüşmeler sağladık

Interzum 2025 fuarı mobilya, iç dekorasyon ve ev tekstilleri sektörleri açısından uluslararası öneme sahip bir fuardır. Bu fuarda tedarik zincirinin bütün halkalarından üreticiler, ürün ve hizmet sağlayıcıları ile yan sanayi paydaşları bir araya geldi. Yenil ürünler ve koleksiyonların yanı sıra yenilikçi çözümler ve konseptler de fuarda dikkat çekti. Durak Tekstil olarak düzenli katılım sağladığımız Interzum Fuarı, bizlere hedef pazarlardan profesyoneller ve yatırımcılarla buluşmak için önemli bir platform sağlıyor. Ürün portföyümüz bağlamında mobilya, yatak ve ev tekstilleri öncelikli segmentlerimiz arasında öne çıkıyor ve bu alanda daha da güçlenmeyi sürdürüyoruz.

Fuar beklentilerimizi karşılayan bir ziyaretçi yoğunluğu yakaladı. Avrupa’nın özellikle tekstilin yeniden canlandığı Doğu ve Orta Avrupa bölgelerinden ziyaretçilerin gelmesi bizleri memnun etti. Bunun yanı sıra, marka ve pazarlamanın öne çıktığı İtalya, Fransa ve İngiltere gibi bölgelerden gelen ziyaretçiler de kayda değerdi. Durak Tekstil ihracat odaklı stratejik büyüme hamlesini artık daha net olarak gözler önüne seriyor. Fuar boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmeler de, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Her biri kendi alanında markalaşmış ipliklerimiz ve bunlarla elde edilen uygulama avantajları nedeniyle üreticiler Durak Tekstil’i tercih ediyor. Interzum boyunca gelecek dönemdeki yeni iş birliklerine ilişkin önemli görüşmeler sağladık. Dikiş ve nakış ipliklerimiz, fonksiyonel özellikleri ve kişiselleştirilebilir renk özellikleriyle ihracat pazarlarında payını artıracaktır.

Interzum 2025’teki standımızda yenilikçi çözümlerini küresel sektörle paylaştık. Mobilya, ev tekstilleri ve yatak endüstrisine dönük zengin portföyümüzün yanı sıra, teknik ipliklerimizle de birçok farklı sektöre hitap ediyoruz. Duma, Duraless, Bug Safe, Fire Safe ve Silver Pro iplikleri teknik üstünlükleri, yüksek dayanıklılıkları ve gelişmiş verimlilik özellikleriyle öne çıkıyor. Standart ipliklere kıyasla 3 kata kadar daha fazla iplik kapasitesi sağlayan Durak Duma® masura ipliği ve dikiş makinelerinde herhangi bir masurada rahatlıkla kullanılabilen Durak Duraless® alt dikiş ipliği Interzum fuarının kapsadığı bütün segmentler için ideal çözümlerdir. Kullanıcılar dikiş ve nakış uygulamalarında hem daha fazla dayanıklık hem de daha fazla performans elde edebiliyor. Bunun yanı sıra özellikle Durak Bug Safe® ipliğimiz ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yatak, mobilya ve ev tekstil ürünlerinde oluşabilen akar (mit) ve tahtakurusu gibi haşere sorunlarını engelleyen bu yenilikçi ipliğimiz, tekstilcilere daha fazla olanak tanırken, insan sağlığına ve konforuna ciddi katkı sağlıyor. Ayrıca Durak Fire Safe P-Aramid® ve Durak Fire Safe M-Aramid® ipliklerimiz de ateşe karşı yüksek dirençli yapıları ile ev tekstil ürünlerinde yangınlara karşı adeta bir kalkan görevi görüyor. Yangının daha geç ve zor yayılmasını sağlayan bu ipliklerimizle yangına müdahale için daha fazla zaman fırsatı elde ediliyor. Hızla yaygınlaşan akıllı tekstillere yönelik yenilikçi teknik ipliklerimizle fuar boyunca büyük ilgi gördük. Durak SilverPro 12 ve Durak SilverPro 40 iletken ipliklerimiz ev tekstil ürünlerinden otomotive, modadan güvenlik kıyafetlerine kadar birçok farklı akıllı tekstil ve giyilebilir teknoloji çalışmalarında güvenle kullanılabiliyor. Bununla birlikte ziyaretçilerimize zengin ürün portföyümüz hakkında detaylı bilgiler verdik.

Tekstil sektörünün içinde bulunduğu durum konusunda ise şunları söyleyebiliriz. Türk tekstil sektörünün rakipleriyle fiyat bazlı rekabetten kalite, esneklik ve hızlı servis konularında farklılaşarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Küresel pazarda güçlü bir Çin etkisi yaşanıyor, ancak uzak pazarların kısa süreli taleplerinin karşılanmasında avantajlarını kaybediyorlar. Bu nedenle bir parçası olduğumuz Türk tekstil endüstrisi esnek üretim gücü, yüksek kalifiyede üretkenliği ve hızlı üretim-pazarlama takvimi ile kendisine daha fazla alan açabilir. Küresel pazarda henüz istediğimiz noktada değiliz, bu büyük bir potansiyelin bizi beklediği anlamına geliyor. Standartlarımızdan ödün vermeden, hacimden çok niteliğe odaklanarak kazanacağımız her bir müşteri bize yeni bir pazar kapısı açacaktır. Bunun için öncelikle Türk tekstil endüstrisinin kendi iç yapısını güçlendirmesi, eksiklerini gidermesi ve daha fazla AR-GE’ye odaklanmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Emre Şahin Yılmaz

Marsteks Genel Müdürü

Fuar oldukça başarılı geçti

Interzum Fuarı, mobilya ve yatak endüstrisi açısından dünyanın en prestijli ve kapsamlı fuarlarından biri. Bu fuar, sektörün global oyuncularını bir araya getirmesi açısından hem yenilikleri takip etmek hem de dünya genelindeki gelişmeleri yerinde görmek için büyük bir fırsat sunuyor. Yatak kumaşı sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak tasarım trendlerini, teknolojik gelişmeleri ve müşteri beklentilerini doğrudan gözlemleme şansı buluyoruz. Ayrıca firmamızı uluslararası arenada doğru konumlandırmak ve markamızı güçlendirmek adına bu fuarın katkısı büyük.

Fuarda, sürdürülebilirlik odaklı ve teknik özellikleri ön planda olan yeni nesil yatak kumaşlarımızı tanıttık.

Bu yılki fuar, ziyaretçi yoğunluğu ve niteliği bakımından oldukça başarılı geçti. Özellikle Avrupa ve Balkan pazarından gelen ziyaretçilerle verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Var olan iş birliklerimizi pekiştirmenin yanı sıra, yeni iş birlikleri için de güçlü temeller attık. Kısa ve orta vadede bu temasların ihracatımıza doğrudan katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle sürdürülebilir ve doğallığa yönelik ürünlerimize ilgi oldukça yüksekti. Bu da globalde artan çevre duyarlılığına uygun çözümler sunduğumuzun bir göstergesi.

Türkiye, yatak kumaşı üretimi konusunda dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmiş durumda. Gerek üretim kapasitesi gerek teknik altyapı ve tasarım yetkinliği açısından güçlü bir konumdayız.

Münir Gültepe

Gasan Gazlı Amortisör GM

Aldığımız geri bildirimler olumlu, ihracatımıza katkı sağlar

Interzum, bizim sektör için gerçekten önemli bir fuar. Hem mevcut müşterilerimizle bir araya gelme fırsatı sunuyor, hem de yeni iş bağlantıları kurmak açısından çok verimli geçiyor. Uluslararası pazarı yakından görmek ve kendimizi doğru şekilde anlatmak için güzel bir ortam.

Fuar oldukça yoğun ve verimli geçti. Birçok farklı ülkeden firmayla birebir görüşmeler yaptık. Amortisör sektörü hem geniş bir pazar, hem de ciddi anlamda rekabetin olduğu bir alan. Bu nedenle burada bulunmak bizim için önemliydi. Şu ana kadar aldığımız geri bildirimler olumlu, bu temasların önümüzdeki süreçte ihracatımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Bu yıl yeni bir ürün lansmanımız olmadı ancak mevcut ürün gamımızı uygulama örnekleriyle birlikte detaylı şekilde sergiledik. Özellikle özel tasarım kitlenebilir amortisörlerimiz dikkat çekti. Hem fonksiyonel özellikleri hem de kullanıcı konforunu artıran yapıları sayesinde ziyaretçilerden güzel geri dönüşler aldık.

Açık olmak gerekirse, bazı rakip ülkeler üretim maliyetleri açısından bizden daha avantajlı. Ancak biz bu farkı; hızlı sevkiyat, kaliteli ürün ve güvenilir hizmetle kapatmaya çalışıyoruz. Türkiye, son yıllarda üretim kalitesi, esnek üretim yapısı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla bu alanda daha çok öne çıkmaya başladı.

Böyle büyük fuarlarda yer almak hem firma hem de sektör adına çok kıymetli. Bu tarz organizasyonların ihracatımıza ve global pazardaki görünürlüğümüze katkı sağladığına inanıyoruz.

Deniz Alagöz

TŞT Amortisör Ticaret Müdürü

Çinlilerin düşük fiyat politikası sektörü zorluyor

TŞT Amortisör olarak, 2000 yılında faaliyete başladık ve dalımızda lider bir kuruluşuz. Şirketimiz, her türlü gazlı amortisör imalatının yanı sıra, mobilya sektöründe baza üretiminde kullanılan tüm ürünlerin imalatını da bünyesine almış bulunmaktadır.

Firma olarak müşterilerimizin numune taleplerine özel önem vermekteyiz. Teknik departmanımız, taleplerinize en uygun (standart ve standart dışı) gazlı amortisör imalatı yaparak, müşteriye özel numuneyi en kısa zamanda tüm testleri yapılmış olarak hazırlayıp sunar.

Kaliteye verdiğimiz önem, sadece "belge" sahibi olmak değil, müşterilerimizin memnuniyetini en yüksek standartlarda sağlamaktır. Bize göre; kaliteli üretim, terminlerimize sadakat, istenilen ürünü zamanında müşterilerimize ulaştırmak, yeni sipariş ve memnun müşteri demektir.

Almanya’daki Interzum Fuarı’na gelince… Genel anlamda olduğu gibi Interzum Fuarı'nda da bir düşüş gözlemledik. Ekonomik krizden dolayı gerek katılımcı gerekse ziyaretçi sayısında azalma var. Fuar maliyetlerinin ve fiyatlarının yüksek olması da bunda etkili.

Bizler TŞT Amortisör olarak bazalarda kullanılan amortisör ve mekanizmaların üretimini yapıyoruz. Dünya genelinde pek çok sektörde olduğu gibi, Çin firmaları bu alanda da etkili ve fuarda yoğunluklarını gözlemledik. Çok fazla Çinli firma fuara katıldı ve fiyatları çok çok düşük. Bizim maliyetlerimizin altında fiyat verebiliyorlar müşterilerine. Dünyanın tamamını sarmışlar adeta. Kalite konusunda bir fikrimiz yok ama fiyat politikaları aşırı derecede düşük.