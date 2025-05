AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

Ev tekstili sektörünün dünyadaki en prestijli organizasyonlarından biri olan HOMETEX 2025, İstanbul Fuar Merkezi’nde 200 bin metrekarelik alanda düzenlendi.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla 20- 23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuar, 700'e yakın katılımcı firmayla sektörü küresel vitrine taşıdı.

Fuarın açılış törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, BTSO ve KFA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Bursa’dan 202 firma katıldı

Fuara, ev tekstilinde oldukça güçlü olan Bursa’dan da 202 firma katılarak, yeni iş birlikleri ve anlaşmaların yollarını aradı. Bursalı firmalar, böylece bir kez daha HOMETEX’e çıkarma yapmış oldular. Fuara geçen yıl Bursa’dan 219 firma katılarak, ürünlerini sergilemişti.

Fuarda bu yıl Fransa, İtalya, Hollanda, ABD, Pakistan ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok ülkeden alıcı yer aldı. Zincir mağazalar, otel grupları, mimarlar ve tasarımcılar, katılımcı firmalarla yeni iş birliklerine imza attı. Alım heyeti programları kapsamında gerçekleşen B2B görüşmeler, firmalara yeni ihracat fırsatları sundu.

Toplam 11 salonda düzenlenen HOMETEX 2025, bu yıl da sektörün inovatif yüzünü sergileyerek hem Türkiye ekonomisine katkı sundu hem de katılımcılara küresel ölçekte iş geliştirme olanağı sağladı. Organizasyonun başarısı, Türkiye’nin üretim gücünü uluslararası pazarda daha güçlü konumlandırma hedefinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Ömer Bolat

Ticaret Bakanı

Türkiye, fuar merkezine dönüştü

HOMETEX 2025 Fuarı, Türkiye'nin fuarcılıkta geldiği noktayı gözler önüne seriyor. 32 yıldır düzenlenen HOMETEX, 200 bin metrekarelik alanda, 11 salonda gerçekleştiriliyor. Avrupa'da bilinen ev tekstili fuarları vardı ama şu anda Türkiye'miz adeta fuarcılığın merkezi konumuna geldi. Giyim, tekstil, seramik, kuyumculuk, mobilya ve halı fuarlarımız kendi içinde dünya markası haline geldi. Bu, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en güzel özetidir.

Türkiye ev tekstilinde dünyada dördüncü, Avrupa Birliği'nin tedarikçileri arasında da üçüncü sırada. Türkiye’nin ev tekstili sektörü ihracatı 2024 yılında 2,9 milyar dolara yaklaştı, 2025 yılının ilk dört ayında ise ev tekstili ihracatı yüzde 2,1 artışla 950 milyon dolara ulaştı. Bu yılı yaklaşık 3 milyar dolar bandında tamamlamayı hedefliyoruz.

Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı

Artık yabancı firmalar bizden yer istiyor

Ev tekstili sektörünün dünya çapındaki en önemli buluşmalarından HOMETEX Fuarı, bu yıl da ziyaretçilerini ağırladı ve fuar sayesinde yeni ticaret köprüleri kuruldu. HOMETEX artık uluslararası bir marka haline geldi, organizasyonun çıtası her geçen yıl yükseliyor.

Geçmiş yıllarda İtalya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki fuarlardan yer arardık. Gelinen noktada, tekstil denince akla İstanbul fuarı geliyor ve yabancı firmalar bizden yer istiyor. Bu, müthiş bir gelişme. Bu başarıda Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) büyük katkısı var. TETSİAD'ı, tekstil sektörüne yatırım yapan tüm firmalarımızı ve BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'ı bu katkılarından dolayı kutluyorum. Denizli de tekstilde önde gelen şehirlerimizden biri olarak, Babadağ'dan başlayan köklü bir geleneği temsil ediyor. Fuarımızın sektöre önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Mustafa Gültepe

TİM Başkanı

Çift haneli büyüme için doğru politika şart

Türkiye’nin ihracatta çift haneli büyümeyi yakalaması için rekabetçiliği artıracak ekonomi politikalarına ihtiyaç var. 2028 için belirlenen 375 milyar dolarlık mal ve 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflerine ulaşmada ev tekstili sektörünün katkısının büyük olacak.

İbrahim Burkay

BTSO YKB

Bu fuar buralara kolay gelmedi

HOMETEX Fuarı, metrekare ve katılımcı açısından dünyanın en büyük buluşma merkezleri arasında. Bu fuar buralara kolay gelmedi. Bir otel salonunda, birkaç firmanın katılımıyla başlayan bir yolculuk, bugün dünyanın en büyük buluşmalarından biri haline geldi. Sürdürülebilirlik, burada ete kemiğe bürünmüş durumda. Sektör temsilcilerimiz modayı, trendleri, tasarımı belirleyen küresel aktörler haline geldiler.

Türkiye'nin 190'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiği ev tekstili sektörü, kilogram başı ihracat değeri açısından da ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor. Ev tekstili sektörü her ne kadar teknoloji yoğun bir alan olarak görülmese de içinde tasarımı, markayı, kaliteyi ve inovasyonu barındırıyor. Kilogram başına 8 doların üzerindeki ihracat değeriyle, Türkiye'nin en yüksek katma değerli sektörlerinden biriyiz.

KFA Fuarcılık da, zor bir dönemde aldığı sorumluluğu başarıyla taşıdı. Bugün Türkiye'nin en güçlü fuarcılık markalarından biri haline geldi. Yakında savunma sanayinde IDEF ve yük mühendisliği fuarımız LESEXPO gibi kendi alanlarında yine dünyanın en büyük fuarları İstanbul'da KFA Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleşecek.

Hasan Hüseyin Bayram

TETSİAD Başkanı

Dünya pazarında saygın bir konumdayız

HOMETEX Fuarı, 32 yıldır devam eden serüveninde dünyanın en önemli fuarlarından biri haline geldi. Türk ev tekstili sektörü, tarihsel mirasını çağdaş üretim kabiliyetiyle birleştirerek dünya pazarlarında saygın bir konuma ulaştı. “Made in Türkiye" etiketi, kalite ve güvenin sembolü haline geldi.

TETSİAD olarak klasik bir sivil toplum kuruluşu olmanın dışında, yeniliklere ayak uyduran ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir kurum olmayı misyon edindik.

Bu kapsamda geliştirdiğimiz hometex.org dijital platformuyla sınırları ortadan kaldırmayı ve 7/24 ürünlerini hedef kitlelere sunmayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği, 1 Ocak 2026 itibarıyla tekstil başta olmak üzere ithal edilecek tüm ürünlerde karbon ayak izinin ölçülmesini ve çevreye salınan her bir ton başına karbon vergisi salınmasını şart koşuyor. Türkiye gibi AB ile ticaret yapan ülkelerin hızlı bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.

Nilüfer Çevikel

DOSABSİAD YKB

Sektörümüzün dinamizmini ve potansiyelini bir kez daha sergiledik

Ev tekstili sektörümüzün önemli buluşma noktası HOMETEX 2025 Fuarı’nı başarıyla tamamladık. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği, (DOSABSİAD) olarak, 60 üye firmamızla fuarda güçlü bir varlık göstererek sektörümüzün dinamizmini ve potansiyelini bir kez daha sergiledik. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen bu büyük organizasyon, sektörümüz için yeni ufuklar açtı. Fuar boyunca iş dünyamızın değerli isimleriyle üye firmalarımızın stantlarını ziyaret ettik. Üyelerimizin yenilikçi ürünleri, özgün tasarımları ve özellikle sürdürülebilir çözümleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Bu ilgi, bölgemizin ve ülkemizin üretimdeki yetkinliğini ve tasarımdaki gücünü açıkça ortaya koydu. HOMETEX, ihracat başarılarımızı perçinleyen, dünyaya açılan stratejik bir kapıdır.

Genel tekstil piyasalarındaki hareketliliğe rağmen, ev tekstili sektörümüz istikrarlı ve umut verici bir performans sergilemektedir. Türkiye, ev tekstilinde dünyanın önde gelen oyuncularından biri konumundadır ve sektörümüz, önemli ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu başarı, doğru stratejiler ve güçlü iş birliklerinin somut bir sonucudur.

Sektör olarak yeşil dönüşüm konusundaki kararlılığımız tam. Üye firmalarımız, sürdürülebilir ham maddeler, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi prensiplerine dayalı yenilikçi ürünleriyle bu dönüşümde aktif rol almaktadır. Bu çabalar, küresel rekabet gücümüzü artırırken, çevreye duyarlı üretim anlayışımızı da pekiştirmektedir.

HOMETEX gibi uluslararası fuarlar, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi ve katma değerli üretimini artırması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu başarılı organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. DOSABSIAD olarak, üyelerimizin bu tür platformlarda daha etkin yer alması ve sektörümüzün gelişimine katkı sunması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Ufuk Ocak, TETSİAD Başkanlığı için kolları sıvadı

TETSİAD Başkan Yardımcısı, Bursalı tekstilci Ufuk Ocak, dernek yönetimi tarafından yeni dönem için başkanlığa aday gösterildi. HOMETEX benzeri fuarları dünyanın her yerinde düzenlemeyi hedeflediklerini açıklayan Ocak, "Amacımız, Türk ev tekstilini dünyada hak ettiği yere taşımak" dedi.

EKOHABER ÖZEL

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Ocak, derneğin yeni başkanı olmaya hazırlanıyor. Bursa’da faaliyet gösteren Güleser Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ocak, "Yıllardır bu sektörün her aşamasında emek verdim. Şu anda tek liste olmasa da yönetim kurulumuzun kararı ve üyelerimizin desteğiyle bu göreve talip olduk" dedi. Ocak, birlik içinde hareket ederek istişarelerle ilerleyeceklerini vurgularken, "Ev tekstilinde İstanbul fuarıyla sınırlı kalmayıp, Afrika ve Amerika dahil dünyanın her yerinde organizasyonlar düzenlemeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

1991'de kurulan TETSİAD, Türkiye'nin ev tekstili sektöründeki en büyük çatı kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Derneğin düzenlediği Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (HOMETEX), dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olarak kabul ediliyor. 200.000 m² alanda, 11 holde düzenlenen fuar, yılda yaklaşık 170.000 ziyaretçiye ev sahipliği yaparak sektörün küresel çapta tanınmasını sağlıyor.

Ufuk Ocak, sektörün ihracat potansiyelini artırmak için yurt dışından gelen teklifleri de değerlendireceklerini belirterek, "Amacımız, Türk ev tekstilini dünyada hak ettiği yere taşımak" ifadelerini kullandı.

Amaç, rekabet gücünü artırmak

Türkiye'nin ihracatında önemli bir paya sahip olan ev tekstili sektörü, her yıl üretim ve tasarım yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. TETSİAD'ın yeni döneminde, sektörün küresel rekabet gücünün artırılması ve fuarların dünya çapında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Murat Zümbülyuva

Akarca Tekstil YKB

Firmalar uzun ömürlü, sürdürülebilir ürünlere yöneliyor

Genel anlamda tüm dünyada fuar trendlerinin düşüş eğilimi gösterdiğini söyleyebiliriz. Son yıllarda bu düşüş eğilimini destekleyen birçok unsur da ortaya çıkmıştır. Bu düşüşün ana sebeplerinden biri olarak ekonomik zorlukları gösterebiliriz. Gerek katılımcı gerekse de ziyaretçi firmalar açısından fuarların fayda-maliyet oranının olumsuz yönde seyretmesi, fuarlara olan talebi yüksek oranda azaltmıştır.

Bu göstergeler doğrultusunda bu seneki HOMETEX Fuarı'ndan bizlerin de çok büyük beklentileri yoktu. Gözlemlerimiz odur ki bu beklenti, düşüncemiz bizleri çok yanıltmadı. Ziyaretçi sayımızın az olmasına karşın umut veren en önemli nokta; az sayıda gelen ziyaretçilerimizin iş potansiyeli yaratma çabası olmuştur.

Sektörümüzün olmazsa olmaz unsurlarından en önemlisi yeniliktir. Yenilik olmadan var olmak bizler için imkânsız bir denklemdir. Fakat geldiğimiz noktada kaliteli hammadde temini ve stoklama maliyetleri firmalarımızı zorlar durumdadır. Bu da yenilik yapma konusunda büyük engel teşkil etmektedir.

Bu bilgiler ışığında bu yıl da birçok firmanın talebi; daha uzun yıllar modası geçmeyecek tarzda, daha düz, daha doğal ve satılabilirliği uzun yıllar sürecek ürünlere yöneldiği görülmüştür. Bizim de çizgimiz tamamen bu yolda olmuştur.

Ev tekstili konusunda da diğer tekstil sektörlerinde olduğu gibi ciddi oranda bir düşüş gözlenmektedir. Bu düşüşün ana sebebi, ülkemizde oluşan özellikle işçilik maliyetleri başta olmak üzere diğer tüm maliyet unsurlarının yüksek oranda artmasıdır. Bu da daha ucuz tekstil üretimi yapan ülkelere karşı rekabet gücümüzü azaltmıştır. Rekabet gücünün bu denli kırılması yakın zamanda onarılması zor sonuçlar doğuracağından dolayı, içinde bulunduğumuz senenin sektörümüz açısından kolay seyretmeyeceği şimdiden gözlenmektedir.

Sektörümüzün yeşil dönüşüme hazır olduğunu düşünmekle beraber, devletimizin de bu dönüşüm için daha fazla destek vermesi kanısındayız. Bir insanın yaşadığı doğada tertemiz ve sağlıklı bir nefes almaya ne kadar ihtiyacı varsa, üretim yapan firmalarımızın da bir o kadar bu sağlıklı ortamı koruyup sürdürebilmeleri için gerek bilgi kaynağı gerekse de mali açıdan devletin desteğine ihtiyacı vardır.

Bizler de firmamız olarak yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında birçok çalışma yapmış bulunmaktayız. Bunun için üretimimiz esnasında kullandığımız iplikten paketleme unsurlarına kadar geri dönüşümlü ürünler kullanmakta, sağlığa ve doğaya zararlı ham ve kimyevi maddeler kullanmamakta ve ihtiyacımız olan enerji için yenilenebilir güneş enerji sistemleri kullanmaktayız.

Tüm dünyada üretim yapmanın çok zorlaştığı bu yıllarda, bu zorluğu ülkemiz tekstil üreticileri olarak bir nebze daha sert hissettiğimizi düşünmekteyiz. Ülkemizin genel ihracat rakamlarına bakıldığında tekstil sektörü belki de bazı sektörlerin epeyce gerisinde seyrediyor olabilir. Fakat unutulmamalıdır ki sektörümüzün ülkemize sağladığı iş gücünü sübvanse gücü birçok sektörün çok çok üstünde seyretmektedir. Devletimizin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile "üretimi yaşat ki hem insan hem devlet yaşasın" anlayışı ile bizlerin üzerinden elini ve desteğini hiçbir zaman çekmemesi, hatta daha da artırması beklentilerimizin başındadır.

Seda Yılmaz

Prestige Mensucat YKB Yrd.

Yenilikçi koleksiyonları öne çıkardık

Prestige Mensucat olarak bu yıl da Hometex fuarında Ar-Ge ekibimizin yenilikçi tasarımlarıyla hazırladığımız koleksiyonlarımızı ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Kadife ve jakarlı döşemelik grubumuzda öne çıkan trend renkler, dokular ve doğadan ilham alan tasarımlarımızı standımızda sergileme fırsatı bulduk. Küresel ekonomideki belirgin yavaşlama, tekstil sektöründe de pazar paylarını düşürüyor. Enerji ve işçilik maliyetlerindeki önemli artışlar ile uygulanan kur politikaları, ihracatçılar için yurt dışı pazarlarında rekabeti zorlaştırıyor. Sektörde küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü artırmak için Ar-Ge ve inovasyona önem vererek katma değeri yüksek ürün gamıyla üretimde sürdürülebilirliği sağlamalıyız. Firma olarak geçen yıl fabrikamız bünyesinde GES enerji yatırımımızı devreye alarak verimliliğimizi artırmayı hedefledik.

Irmak İrman Gazioğlu

Minteks YKÜ

Tasarım, bir yaşam diline dönüşüyor

Hometex bizim için yalnızca bir fuar değil; her yıl kendimizi yeniden tanımladığımız, markamızın geleceğe dönük vizyonunu somutlaştırdığımız önemli bir vitrin. 2025 koleksiyonlarımız, değişen yaşam biçimlerine, bireysel tercihlere ve çağın estetik anlayışına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Zamansız, çok yönlü ve modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren tasarımlar, ev tekstilinden hazır giyime, gündelik konfordan lüks detaylara kadar geniş bir yelpazede sunuldu. Minteks standını ziyaret edenler, stil, işlevsellik ve estetiği bir araya getiren yenilikçi ürünlerle benzersiz bir deneyim yaşadı. Minteks olarak tasarımı yalnızca bir biçim değil, bir yaşam dili olarak görüyoruz. Bu dili geleceğin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirerek, ev tekstilini dönüştüren bir anlayışla hareket ediyoruz. Tasarım artık sadece estetik değil; aynı zamanda bir duruş, bir kimlik ve bir yaşam biçimi. Biz de bu duruşu sahipleniyor, her koleksiyonumuzda bu vizyonu yeniden inşa ediyoruz.

Arda İrman

Minteks YKÜ

Daha cesur ve özgün çizgi sunduk

Minteks, 30 yılı aşkın köklü geçmişinden aldığı güçle yoluna kararlılıkla devam ediyor. Hometex, bizim için her zaman yeni bir vitrin olma özelliği taşıyor. Bu yıl fuarda hem iç piyasadan hem de uluslararası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördük. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen profesyonellerin dikkatini çeken koleksiyonlarımızla, daha cesur ve daha özgün bir çizgi sunduk. Minteks standı, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil; aynı zamanda ilham veren bir deneyim alanı olarak tasarlandı. Doğal dokularla şekillenen bu özel alanda, sürdürülebilir malzemeler kullanılarak doğaya saygılı bir yaklaşım benimsendi. Ev tekstilinde ve hazır giyimde sınırları zorlamaya, sektöre yön vermeye devam ediyoruz. Minteks, geçmişin deneyimi ile geleceğin tasarım vizyonunu bir araya getirerek fark yaratmayı sürdürecek.

Ali Güzeldağ

AG Mensucat YKB

Fuarlarda artık nitelikli alıcılar öne çıkıyor

Aslında dünya genelinde fuarlar artık yoğun ziyaretçilerin dışında, nitelikli alıcılara hizmet eder duruma gelmiştir. Bu nedenle, bu fuar sürecinde inovasyonu ve Ar-Ge çalışmaları güncel olan firmaların memnun kaldığını düşünüyorum.

Bizim açımızdan ise HOMETEX Fuarı'nda mevcut müşterilerimize yenilerini ekledik; genel anlamıyla memnunuz. Türkiye olarak ev tekstilinde katma değeri yüksek ürün grubuyla minimum siparişler alabilen firmalar ancak bu şekilde dünya ile rekabet edebilir. Biz de ürün çeşitliliğine önem verdik. Özellikle kendi Ar-Ge'mizle ürettiğimiz iplik çeşitliliği ile farklı dokunuşlar kazandırarak yeni ürünler sergiledik.

Tabii ki bölgesel krizler ve dünyadaki savaşlar, her sektördeki gibi ev tekstilini de olumsuz etkiledi. Bu sürecin geçici olduğunu düşünüyorum. İnsanoğlu var oldukça kumaşla her daim iç içedir. Bugün olmazsa mutlaka yarın ev tekstili ürünlerine talep olacaktır. O nedenle her zaman hazır olmak gerekir.

Türkiye, ev tekstilinde altyapısı ve ürün çeşitliliği olarak dünyada güçlü bir konumdadır. Yüksek maliyet problemini, ürünlerde kalitemizi yükselterek aşma yolunu bulmalıyız. Böylece sektördeki bu yavaşlamanın belli bir noktadan sonra olumlu bir şekilde değişeceğine inanıyorum.

Yeşil dönüşüm konusu da kesinleşmiş bir yol haritası olduğu halde, küresel sorunlardan kaynaklı zamanlamada değişkenlik göstermektedir. Her şeye rağmen bu konu, Bursa'daki tüm sanayi bölgelerimizde BTSO tarafından yapılan eğitimler ve tatbikatlar sonucunda güncelliğini korumaktadır. Firmalar bu konuyu eksiksiz tatbik ederek sürece hazır duruma gelmelidir.

Artık Türkiye’de ev tekstili, geçmişi sağlam olan Ar-Ge odaklı üretici firmaların ön planda olacağı bir döneme girmiştir. Kolay üretim döneminin azalacağı bilinciyle ve yerini hizmet odaklı yeni iş modelleriyle sektörde varlık göstermek zorundayız. Bu anlayışla çalışmalarımızı planlamalıyız.

Onur Kırayoğlu

Kırayteks YKÜ

Geri dönüştürülmüş, sürdürülebilir ürünler tasarlıyoruz

Kırayteks olarak sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz. Ürünlerimizi geri dönüştürülmüş malzemelerle, çevre dostu şekilde tasarlıyoruz. HOMETEX Fuarı’nda da bu vizyonumuzu yansıtan, “stor perde” ve “güneşten koruma kumaşları” gibi mekanizmalı sistemler için olan çözümlerimizi sergiledik. Polyester ağırlıklı olan bu ürünlerde geri dönüştürülmüş hammaddeler kullanıyoruz. Aynı şekilde üretim süreçlerimizde de geri dönüştürülmüş su ve enerjiden yararlanıyoruz. Bu yaklaşım artık sadece bir trend değil, bir zorunluluk haline geldi ve gelecekte de bu yönde devam edecek gibi görünüyor.

Tüm sektörlerde olduğu gibi ev tekstili sektöründe de çeşitli zorluklar yaşanıyor. Global piyasalarda belirsizlik sürüyor. Yüksek faiz ortamı sermayeyi faize yönlendiriyor, ticaret, üretim ve sanayi bu durumdan olumsuz etkileniyor. Faiz politikaları değişmedikçe tablo da değişmeyecek gibi duruyor.

Satışlarımızda ciddi bir sorun yaşamıyoruz; ancak enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış kârlılıklarımızı neredeyse sıfıra indirmiş durumda. Döviz kurlarının durumu ve mevcut para politikaları, sanayici ve üretici için süreci oldukça zorlaştırıyor.

Buna rağmen iş süreçlerimizi daha verimli hale getirmek adına teknolojiden yoğun şekilde faydalanıyoruz. Özellikle tasarım alanında yapay zeka kullanımı işlerimizi büyük ölçüde hızlandırdı. Genel iş akışlarımıza da yapay zekayı entegre etmeye başladık ve bu sayede ciddi bir verimlilik artışı sağladık.

Tangün Ocak

Güleser Tekstil YKÜ

Plastiğin 480 günde doğada yok olmasına dair proje geliştirdik

Biz ağırlıklı olarak döşemelik kumaş ve fonluk perde yapan bir firmayız. Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz, bunun da yüzde 65’ini İngiltere’ye gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik adına, üretim kapasitelerinin artması, maliyetlerin global olarak aşağı düşmesi bizi biraz daha nitelikle işler yapmaya itiyor ister istemez.

Bundan kaynaklı Güleserbio adını koyduğumuz proje ortaya koyduk. Normalde plastik ürünler doğada 1000 yıla kadar doğada kalabiliyor, ancak biz Amerikalı bir firmayla ortaklık yaptık ve plastik ürünler doğaya atıldığı zaman 480 günde eriyebilir ve kaybolabilir şekilde proje geliştirdik. Şimdi bunu ön plana çıkarıyoruz. Bununla ilgili İngiltere ve Amerika’da satışlarımızı yapıyoruz. Bunu ilk yapan firma biziz Türkiye’de ve karşılığını da almaya başladık. Satışlarımızın, karlılığımızın artması için bu tarz ürünler geliştirmemiz gerekiyor. Bizim gibi işletmelerin markalaşması lazım ki, ilerleyen süreçlerde yerimizi koruyabilelim.

Tüm dünyada uzun yıllardır globalizasyon diye bir kavram vardı. Trump tarifeleriyle beraber, bu biraz daha kırılmaya başladı. Nitelikli, farklı ürünler ortaya koymamız lazım sektör olarak. Fiyat olarak rekabetçi olmamız giderek zorlaşıyor çünkü. Döviz kurunun sabit kalması ise bizim gibi firmalar için avantaj.

Bunun yanı sıra vize problemleri de yaşıyoruz, çevremizdeki sanayici arkadaşlarımız, dostlarımız da yaşıyor. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Fuarlara gidiyoruz, elemanlarımız vize alamıyor, yeri geliyor firma sahipleri vize alamıyor.

Şerife Faidelibaş

Safaş Tekstil YKÜ

Yanlış rekabet anlayışı, sektörü geriye götürüyor

Firmamız ev tekstili sektöründe 30 yıldır perdelik kumaş üretimi yapmakta ve butik olarak çalışmaktadır. Üretimimizin yüzde 99’unu ihraç etmekteyiz. İç piyasa, üretimimizin sadece yüzde 1’lik kısmını oluşturmaktadır.

Ana pazarlarımızı İtalya, İspanya, Portekiz gibi Avrupa ülkeleri oluşturmaktadır. Bunun dışında da yine Amerika, Kanada gibi dünyanın birçok ülkesine ve kıtasına satış yapmaktayız.

Sektörümüzün genel sorunları ise rekabet anlayışımızın bizi daha iyi bir yere taşımak yerine, maalesef daha geriye götürmesi başlıca sorunlar arasında. Benzer ürünlerin ülkemize değer katacak fiyat aralığında olması gerekirken, maalesef bizlerin değil, müşterilerimizin yararına dönüşen fiyat teklifleri verilmesi sektörümüzü her geçen gün daha geriye götürmektedir.

Yine artan maliyetlerle birlikte dış ülkelerle olan rekabetimiz de başka bir sorun elbette. Bu noktada devlet teşvikleri artırılması ve denetimlerin daha dikkatli yapılması gerektiği inancındayız. Bu denetimler doğru yapılmadığı takdirde, bizlere bir faydası olmadığı gibi ülke ekonomisine de zarar verecektir.

Son olarak, bizlerin katma değeri yüksek ürünler yaparak, devletin artan denetimli teşvikleriyle beraber, içinden geçmiş olduğumuz bu zor günleri çok yakında atlatacağımız kanaatindeyiz.

Hasan Moral

Moral Tekstil YKB

Ziyaretçi azaldı ancak beklentimiz karşılandı

HOMETEX fuarı, sektörün ana fuarlarından bir tanesi. Global pazarlarda yaşanan ekonomik daralmadan dolayı bu sene yurtdışı ziyaretçilerimizde beklentilerimiz dahilinde düşüş yaşandı ancak genel olarak fuar beklentimizi karşıladı.

Bu sene fuarda doğal elyaflı ve modern desenler üzerine yoğunlaştık. Koleksiyonunuzu da bu yönde hazırladık.

Bu arada sadece tekstil sektöründe değil ekonomik olarak bir durgunluk söz konusu. Bundan en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi maalesef tekstil sektörü. Özellikle ülkemizde uygulanan ekonomi politikaları, rakiplerimiz karşısında bizlere dezavantaj oluşturmakta ve pazar kaybına yol açmakta. Bu yıl için çok farklı bir beklentimiz yok. İnşallah önümüzdeki dönemde uygulanan ekonomik programda üreticilerimiz göz ardı edilmez.

Öte yandan yeşil dönüşüm ülkemizde ve dünyada sürdürülebilirlik için çok önemli. Biz firma olarak 2024 yılında yeşil dönüşüm alanında tüm yatırımlarımızı tamamladık ve üretim tesisimizi tamamen yeniledik.

Fatma Ayyıldız

Befase Tekstil YKB

Sürdürülebilir, sağlıklı hammaddeler kullanıyoruz

Biz son iki yılda sürdürülebilir ürünlere yöneldik. Kutularda, ambalajlarda da bu yönde tercihimizi yapıyoruz. Bambu, pamuk gibi insan sağlığını olumsuz etkilemeyen, sağlıklı, doğal ürünler kullanıyoruz ürünlerimizde. Nevresim takımları, yatak örtüsü v.s gibi ürünler üretiyoruz. Masa örtüsü olarak bambuyu kullandık. Çok özel bir ürün oldu bu bizim için.

İpliklerde de sürdürülebilir olanları tercih etmeye çalışıyoruz. Bu da bizim gelecekte işlerimizin önde olmasını sağlayacak. Hayatı sürdürülebilir hale getirebilirsek, firmamız da sürdürülebilir hale gelecek.

Bunun haricinde pamuk havlu grubunda gramajı biraz daha yükseltip hem dekorasyon hem de kullanım amaçlısına geçtik. Şık dursun ve uzun süreli kullanılsın istedik. Bebek kreasyonlarımız ise daha 1,5 yıllık, Finezza’nın yavrusu olan bir grup. Bu ürünlerimizde de çocuk ürünlerinde kullanılabilecek pamuğa çok ağırlık verdik.

Bu arada sürdürülebilir uygulamaları, firmaya entegre etmek öyle çok kolay değil. Bu konuda mücadele ediyoruz. Bize uyanları hemen uyguluyoruz. Bu konuda önce kendim eğitim alıyorum.

Sektörde de işler zorlaştı ancak biz bu sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz. Sorunları aşabilmek için de karlarımızı minimumda tutup, firmamızı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ben kendi adıma bunu yapıyorum, birçok arkadaşımız da bunu yapıyor. İşlerin hızlandığı geleceği ümit ediyoruz. Ancak kurların böyle olması bize çok zarar veriyor. 38 değil, 40’un üzerinde olması lazım. Sektörün ayakta kalması için… Ancak bu bir süreç, bunun da farkındayız. Devletimize, ayakta durduğumuzu göstermek için, minimum karlılıkla nasıl ayakta kalırız, onun mücadelesini veriyoruz.

Kredi faizleri çok yüksek, finansmana erişmek zor. Bu da diğer önemli bir sorunumuz.

Şu an yok ama bir süre sonra yurt dışında üretim yapmayı da düşünüyorum. Artan maliyetlerden kaynaklı, ayakta kalmak adına bunu düşünüyorum.

Öte yandan kadın girişimcilerimiz, ev tekstilinde çok az. Kadınlar bu işi yapabilir. İstediği zaman, istediği işi yapabilir kadın. Ancak pes etmeden, çok çalışmak gerekiyor. Kadın girişimcilerin sayısının artması için eğitimler veriliyor, teşvikler veriliyor. Onlardan yararlanmaları lazım kadın girişimcilerin.

Ali Can Tutar

Harput Tekstil Genel Müdürü

HOMETEX beklentilerimizi karşıladı

HOMETEX Fuarı bu sene oldukça yoğun ve başarılı geçti. Ziyaretçi sayısı ve çeşitliliği olarak beklentilerimizin karşılandığını söyleyebiliriz.

Global gelişmeler doğal olarak ev tekstilini de etkiliyor, bu durumda pazarda daralma yaşanıyor kısa sürede bir iyileşme beklemiyoruz. Özellikle Ukrayna savaşının kısa vadede bitmesini umuyoruz. Bu durumun tüm Avrupa ülkelerinde ticarette canlanma etkisi göstermesini bekliyoruz

Son yıllarda çevre dostu ürünler ve geç tutuşur ürünlere ilgi arttı koleksiyonlarımızı bu doğrultuda hazırladık ve müşterilerimize sunduk. Üretim proseslerinde daha az su tüketen makinelere yatırım yapıyoruz ayrıca tüm fabrikalarımızda Solar enerjiye yatırım yaptık Karbon ayak izimizi azaltacak çalışmalar yapıyoruz.

Ayhan Denizci

Ayhan Denizci Tekstil YKB

Polyester perdelik ürünlerimizi sergiledik

Sürdürülebilir, çevreci ürünler konusunda henüz tam anlamıyla bir çalışma yapamadık. Çünkü, çok ciddi Ar-Ge çalışmaları yapılması gerekiyor bu konuda. Bu tür ürünler de, ülkeden ülkeye değişkenlik gösteriyor. Her ülkeye aynı standartta ürün olmuyor. O bakımdan biz şu anda halen araştırma aşamasındayız. Ama tabi ki bununla ilgili üretim yapmayı düşünüyoruz.

Bu yıl HOMETEX’te yüzde 100 polyester perdelik kumaş ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunduk. Bunun yanı sıra özellikle proje işlerinde kullanılan, yanmazlığı olan ürünlerimiz var. Antibakteriyel, su itici özelliği olan ürünlerimiz var.

Bu arada sektörümüzdeki durum iyi değil. Sektörümüz kan ağlıyor. En büyük sıkıntımız, rekabet gücümüzün olmaması. Bunun da nedenleri, yüksek maliyetler ve düşük kur. En büyük rakibimiz Çin. Teknolojilerini ilerlettiler, kaliteli mal yapıyorlar, fiyatları da çok ucuz. Birçok ülkede de depo açtılar. Yarı fiyatına ürün veriyorlar müşteriye. Desen konusunda ise biz öndeyiz. Ancak fiyat politikasını düzeltemezsek, elimizdeki müşterileri de kaybedebiliriz.

Sorunlarımız hep sektör kurumlarına ve hükümet yetkililerine iletiyoruz, ancak maalesef çözüm bulunamıyor. Faizler yüksek, finansmana erişemiyoruz. Karlılık çok düşük. Bunlar düzelmezse, işçi çıkarmalar, fabrika kapatmalar gündeme gelebilir ki, başladı aslında.

Şule Sağıroğlu

İpekiş Mensucat Satış ve Pazarlama Md. Yrd.

Fuar bizim için verimli geçti

HOMETEX fuarında beklentimiz, proje işi yapan, fonksiyonel ve katma değerli ürün arayan yurt içi ve yurtdışı firmalarla bir araya gelmekti. Hedef kitleyle bir araya gelmek adına verimli bir fuar olmuştur ve aktif geçmiştir.

Fuarda bizi farklı kılan güç tutuşur, akustik, yüksek dayanımlı, antistatik, klimatik, antistres özellikli doğal elyaf olan yün karışımlı keçe dokuma ürünlerimiz, dış mekan en yüksek UV dayanımlı akrilik ürünlerimiz ve iç&dış mekan kumaş dediğimiz hem ev içi hem de dış mekana uygun katma değerli ürünlerimiz olmuştur.

Hedef pazarımız kontrat projeler, özellikle otel, ofis, konut, banka&kamu kuruluşları vb. alanların yapımı ve renovasyon çalışmaları devam ettikçe aktifliğini sürdüren ve artacak bir alandır. Amacımız bu pazarlara hizmet edecek fonksiyonel ürünleri üretmektir. Özellikle yün konusunda dünyada sayılı üreticilerden biri olarak bu gücümüzü kullanmayı hedefliyoruz. Basic, daha rekabetçi ürün üretenlerin dönemi son dönemde Mısır ve Uzakdoğu etkisiyle sona ermiştir.

Sektör global markaların getirdiği zorunluluklardan dolayı yakın gelecekte mecburen yeşil dönüşümü gerçekleştirmek durumundadır. Biz de bunun sürdürülebilirlik noktasında bütün çalışma ve sertifikasyon süreçlerini gerçekleştiriyoruz.