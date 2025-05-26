EKOHABER ÖZEL

Geleceğin teknolojileriyle bugünün üretimini şekillendiren WIN EURASIA 2025, bu yıl da otomasyonun merkezde yer aldığı yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor. Elektrik, elektronik, enerji otomasyonu, endüstriyel ve fabrika otomasyonu, robotik ve dijital fabrika teknolojileri gibi birçok alanda faaliyet gösteren yüzlerce firma, fuarda en yeni ürün ve sistemlerini sergileyecek.

65.000 m² alanda düzenlenecek organizasyonda 7 salonda ziyaretçiler, makinelerin geleceğini deneyimleme fırsatı bulacak. Robotik kaynak sistemlerinden dijital dönüşüm çözümlerine kadar birçok başlık altında inovasyonun nabzı atacak.

2024 yılında 19 ülkeden 750 katılımcı firma ve 90 ülkeden 41.554 sektör profesyonelini bir araya getiren WIN EURASIA, 2025’te bu çıtayı daha da yukarıya taşımayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarda 700’ün üzerinde B2B görüşme gerçekleştirilmiş, 200 VIP satın almacı ile milyonlarca dolarlık iş hacmi yaratılmıştı.

Fuar, yalnızca yeni ürün ve teknolojilerin sergilendiği bir alan değil, aynı zamanda sektörlerin iş birliği ağlarını genişlettiği küresel bir ticaret platformu olarak öne çıkıyor.

Dönüşüme devlet desteği

Ticaret Bakanlığı’nın ‘Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarlar’ destek kapsamına aldığı WIN EURASIA, Metal İşleme, Otomasyon, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalara yüzde 50 oranında, 303.563 TL’ye kadar destek sağlıyor. Yer kirası ve stant masraflarını kapsayan bu destek, katılımcılar için önemli bir teşvik niteliği taşıyor.

“Odağımız Otomasyon” mottosuyla öne çıkan fuar, yalnızca makinelerin değil, üretimin kültürel dönüşümüne de ışık tutmayı hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda sürdürülebilir çözümler, yeşil üretim teknolojileri ve verimlilik odaklı sistemlerin entegre edildiği uygulamalar fuarda öne çıkacak.

Endüstrinin geleceğini şekillendiren WIN EURASIA, 31. yılında yalnızca Türkiye için değil, Avrasya coğrafyasındaki tüm üreticiler için stratejik bir buluşma noktası olacak. Fuarın bu yılki içeriği, katılımcı firmaların Ar-Ge gücünü ve rekabet avantajlarını gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

19 Bursalı firma stant açacak

Fuara, Bursa’dan 19 firma katılacak ve en son teknoloji ürünlerini sergileyecek. Bursalı firmalar, yapacakları görüşmelerle yeni iş birliklerinin temellerini atmaya çalışacak.