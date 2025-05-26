Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (RUMELİSİAD), Bursa'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Bursa Yenişehir Havaalanı'nın daha aktif kullanılması için çalışıyor. Dernek, bölge halkının ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak yeni uçuş seferlerinin başlatılmasına öncülük ediyor.

RUMELİSİAD, bu konuda daha önce de KKTC Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'ne 140 kişilik bir kafileyi Yenişehir Havaalanı'ndan kalkan bir uçakla götürerek öncülük etmişti. Dernek, ayrıca Kuzey Makedonya'da düzenlenecek olan 9. Balkan Ekonomi Zirvesi için de Yenişehir Havaalanı'nı tercih etti.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, Bursa'nın Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, hava ulaşımının bu potansiyeli destekleyecek en kritik unsurlardan biri olduğunu belirtti. Evke, "Bursa gibi bir şehir, güçlü bir hava ulaşım ağına sahip olmayı hak ediyor. Yenişehir Havaalanı'nın daha etkin kullanılması hem iş dünyası hem de turizm açısından büyük bir kazanım olacaktır. Bu doğrultuda, RUMELİSİAD olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Kente katkı sağlayacak

Başkan Evke, Yenişehir Havaalanı'ndan iş dünyasının yoğun talep gösterdiği İstanbul, Ankara, İzmir ve KKTC gibi noktalara düzenli uçuşların başlatılması ve Balkan ülkelerine yönelik direkt uçuşların hayata geçirilmesinin önemine değindi. Evke, bu girişimin sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda Bursa'nın ulusal ve uluslararası alandaki konumunu güçlendireceğini ifade etti. "Bursa, sanayi ve ticaretin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de bir cazibe merkezi. Yeni uçuşlarla birlikte, hem iş dünyasının hem de turistlerin Bursa'ya erişimi kolaylaşacak. Bu da şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

RUMELİSİAD'ın bu girişimi, Bursa iş dünyası ve halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. İş insanları, hava ulaşımının kolaylaşmasının ticari faaliyetlere hız kazandıracağını belirtirken, vatandaşlar da seyahat imkanlarının artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.