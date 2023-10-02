TÜBİTAK proje desteklerinde BTÜ farkı

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar; “TÜBİTAK 2209 Proje Destekleri kapsamında elde edilen 46 destek doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. Özel­likle 2209-B Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri kategorisinde 9 desteklen­miş proje ile 6. sırada yer almamız endüstri şehri Bursamız için de önemli bir gösterge. Üniversitelerin öğrenci sayısı ve alınan proje des­teklerini karşılaştırdığımızda Bursa Teknik Üniversitesinin Türki­ye’deki Tüm üniversiteler arasında üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Projeleri ile destek almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi ve danışman akade­misyenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.