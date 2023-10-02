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TÜBİTAK proje desteklerinde BTÜ farkı
TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Destekleri, 2023 yılı birinci dönem sonuçlarını açıklanırken Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin toplam 46 projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.
YEREL YÖNETİMLER 02.10.2023, 18:58
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar; “TÜBİTAK 2209 Proje Destekleri kapsamında elde edilen 46 destek doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. Özellikle 2209-B Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri kategorisinde 9 desteklenmiş proje ile 6. sırada yer almamız endüstri şehri Bursamız için de önemli bir gösterge. Üniversitelerin öğrenci sayısı ve alınan proje desteklerini karşılaştırdığımızda Bursa Teknik Üniversitesinin Türkiye’deki Tüm üniversiteler arasında üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Projeleri ile destek almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.
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