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TÜBİTAK proje desteklerinde BTÜ farkı

TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Destekleri, 2023 yılı birinci dönem sonuçlarını açıklanırken Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin toplam 46 projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

YEREL YÖNETİMLER 02.10.2023, 18:58
TÜBİTAK proje desteklerinde BTÜ farkı

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar; “TÜBİTAK 2209 Proje Destekleri kapsamında elde edilen 46 destek doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. Özel­likle 2209-B Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri kategorisinde 9 desteklen­miş proje ile 6. sırada yer almamız endüstri şehri Bursamız için de önemli bir gösterge. Üniversitelerin öğrenci sayısı ve alınan proje des­teklerini karşılaştırdığımızda Bursa Teknik Üniversitesinin Türki­ye’deki Tüm üniversiteler arasında üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Projeleri ile destek almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi ve danışman akade­misyenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

#TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Destekleri #2023 #BTÜ
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