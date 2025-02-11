Bursa’yı daha güvenli ve daha dirençli bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösterecek olan ve yenilenen yüzüyle daha kapsamlı ve etkin bir çalışma yapısına kavuşturulan AKOM’u hizmete açtı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki açılış programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ve Büyükşehir bürokratları katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremin herkese unutamayacakları acılar yaşattığını belirtti. Bursa’da yaklaşık 3.7 milyon insanın yaşadığını dile getirerek sistematik bir şekilde afete karşı hazırlıkları sürdürmek zorunda olduklarını söyleyen ve AFAD ile birlikte ortak çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Bozbey, şunları kaydetti:

“Elde edilen veriler AKOM’a aktarılacak ve ilk müdahaleler AFAD ile koordinasyon içerisinde yapılacak. Can kaybı yaşanmasının önüne geçilmeye çalışılacak. Bir afet durumunda birlikte güç oluşturularak en kısa zamanda müdahale edilecek. Bunun için bu yatırımları yapıyoruz. Merkez, vakit kaybetmemek adına şimdilik Merinos’ta faaliyet gösterecek. Şimdilik diyoruz çünkü AKOM için daha kapsamlı, tam donanımlı yeni bir merkez kurmayı planlıyoruz. Derelerimiz ve havamız başta olmak üzere tüm kenti kontrol edebileceğimiz bir sistemi oluşturacağız. Bursa’nın çevre ve havayla ilgili de afet durumu var. Tüm verileri tek tek takip edeceğiz. Çevreyi kirletenlerin yasalara uymasını bekliyoruz. Derelerin kirlenmesi sonucu Marmara Denizi’nde müsilaj oluşuyor. 30 milyon insanın yaşadığı Marmara Bölgesi’ndeki müsilaj olayı da bir afettir. Bu konuları ülke olarak aşmalıyız. Bölge insanını zehirleyen işletmeleri kapatabilmeliyiz. Kamuoyunun da kirletenleri bilmesi gerekir”

Daha güvenli bir kent oluşturabiliriz

Hatay depreminde 22 gün bölgede olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası için önceliklerin daha iyi belirlenmesi gerektiğini