Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Başkan Ercan Özel, ilçenin üretim gücünü ve ekonomik potansiyelini artıracak her yatırımın arkasında olduklarını belirterek kooperatiflerin yerel kalkınmadaki kritik rolüne dikkat çekti.Bu yatırımın, Yenişehir’in lojistik altyapısına büyük dinamizm kazandıracağını vurgulayan Başkan Ercan Özel, “Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi Taşıma Kooperatifi’nin yeni yerinin ilçemize kazandırılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu kıymetli adımın hem taşımacılık sektörüne hem de ilçemizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Güçlü bir lojistik altyapısı, üretimin ve ticaretin en temel unsurlarından biridir. Yenişehir'imiz üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye kararlılıkla devam edecektir" dedi.