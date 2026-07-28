Yıldırım’ı güvenli bir geleceğe taşımak için ilçenin dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışması yürüten Yıldırım Belediyesi, kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektör eliyle de dönüşüm projelerine devam ediyor. Bu kapsamda planlamasını Yıldırım Belediyesi’nin yaptığı Sinandede Mahallesi 8030 Ada 1 Parsel’de, özel sektör eliyle hayata geçirilecek dönüşüm projesi için eski yapı stoğunun yıkım çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında alanda bulunan 13 bina ve 27 bağımsız bölüm yıkılarak, yerine depreme dayanıklı, modern, bölge mimarisine uygun 42 daire ve dükkân inşa edilecek.

Sinandede Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; depreme dayanıklı 30 bin yeni konut üretme hedefi kapsamında çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Kentsel dönüşüm alanında Bursa’nın en tecrübeli kurumu olduklarını belirten Başkan Yılmaz; “Bugün Yıldırım’ın 27 mahallesinde dönüşüm projesi yürütüyoruz. Sadece binaları yenilemiyoruz, yaşam alanlarını dönüştürüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında yeni yollar, yeşil alanlar, parklar, sosyal donatıları da ilçemize kazandırıyoruz. Yıldırım’daki yaşam kültürünü ve sosyal hayatı da binalarla birlikte dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamu ve özel sektör işbirliği

Kentsel dönüşümün sadece kamu kaynaklarıyla yapılamayacağını belirten Başkan Yılmaz; Yıldırım’ı güvenli bir geleceğe taşımak için, bir yandan kamunun tüm imkanlarıyla kentsel dönüşüm projeleri yürütürken, bir yandan da özel sektörümüzün gücüyle ilçemizi dönüştürüyoruz. İşte bu vizyonun bir sonucu olarak, bugün Sinandede Mahallemiz 8030 ada 1 parselde yeni bir adım atıyoruz. Belediye olarak önünü açtığımız, özel sektör eliyle yükselen bu projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese ve bizlere güvenen tüm hak sahiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bizim amacımız sadece binaları yenilemek değil; depreme dirençli, yeşili bol, çocukların güvenle büyüdüğü huzurlu bir Yıldırım inşa etmektir. Yıldırım’ın dört bir yanında, vatandaşımızın rızasıyla, hayata geçirdiğimiz dönüşüm hamlesine kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.