Mudanya Belediye Meclisi, eğimli arazilerdeki yapı sahiplerini zorlayan "arazi ortalamasına göre kot alma" şartını imar planlarından kaldırdı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu kararla yüzlerce yapının iskan sorununun çözüleceğini belirtti. Yeni düzenlemeyle, kot alımı artık arazinin ortalamasına göre değil, yapının bulunduğu noktaya göre ve imar yönetmeliği esaslarına uygun olarak yapılacak. Nisan ayı ikinci oturumunda 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu da sunan Başkan Dalgıç, daha yaşanabilir bir Mudanya için çalıştıklarını vurguladı.

Mecliste ayrıca, BUDO önündeki tuvaletler ve bisiklet yolu gibi bekleyen projeler için destek istendi. Sahipsiz hayvanlar için planlanan doğal yaşam alanının ilk bölümünün de yakında açılacağı belirtildi. İmar planı değişikliğiyle ilgili konuşan Başkan Dalgıç, bu kararın iskan sorunlarını çözeceğini ve imar komisyonunun önemli bir adım attığını ifade etti. Kararın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği açıklandı.