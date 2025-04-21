Bursa’da yeni bir sivil toplum hareketi olarak BuTürkBir kısa adıyla Bursa İçin Ayağa Kalkanlar Türkiye İçin Yüreği Atanlar Platformu oluşturuldu. Gelişmeyi, Olay Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yılmaz köşesinde kaleme aldı. Yılmaz yazısında, “Tek dertleri Bursa… Doğum yeri, köken ayırımı yapmaksızın kendini Bursalı hissedenlere “Yaşadığımız kentin değerlerinin farkında olalım” çağrısı yapıyorlar, Bursa’nın daha yaşanabilir olmasını istiyorlar” diye yazdı. Platformunun öncülüğünü ve dönem sözcülüğünü, kısa adı KalBir olan Kalite Birliği Başkanı Mustafa Karaman üstlendi. Usta Gazeteci Yılmaz, Karaman ve Kalbir Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ile bir araya geldi.