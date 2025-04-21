Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Yaylacık Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen 1 konut tamamen yıkılırken, 3 fabrikada kısmi yıkım yapıldı.

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Yaylacık Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen 1 konut tamamen yıkılırken, 3 fabrikada kısmi yıkım gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılaşmayla mücadeleye ara vermiyor. Özellikle kentin kırsal bölgelerinde inşa edilen kaçak yapılara göz açtırmayan Nilüfer Belediyesi, son olarak Yaylacık Mahallesi’nde tespit edilen kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, bin metrekarelik alana kurulu olan bölgede bir yıkım gerçekleştirdi. Burada kaçak olarak inşa edilen bir konut tamamen yıkılırken, aynı bölgede bulunan üç fabrika yapısının da kısmi yıkımı yapıldı. Yıkım işlemleri, zabıta ekipleri ve çevik kuvvet polislerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde tamamlandı.

10 gün süre verildi

Belediye ekipleri, kısmi yıkımını gerçekleştirdikleri kaçak fabrikaların boşaltılması için tutanak hazırlayarak, 10 gün süre verdi.