Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci toplantısında görüşülen 2024 yılı faaliyet raporu kabul edildi. Başkan Bozbey, “Daha güçlü bir Bursa için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı ikinci toplantısında 2024 yılı faaliyet raporunu kabul etti. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Daha güçlü bir Bursa için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantı, Bursaspor’un şampiyonluğu nedeniyle yeşil-beyaz renklerle süslenen meclis salonunda gerçekleşti. Başkan Bozbey, Bursaspor’un başarısını kutlayarak, "Bu şampiyonluk, Bursa’nın birlik ruhunun bir göstergesidir. Kulübümüzün Süper Lig’e yükselmesi ve Avrupa’da Bursa’yı temsil etmesi en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

2024 yılında "Yeniden Yeşil Bursa" hedefiyle çalışmalara başladıklarını belirten Bozbey, kentin uzun vadeli kalkınması için önemli adımlar atıldığını vurguladı. Bu kapsamda, Bursa’nın geleceğini şekillendirecek 2050 Vizyon Planı hazırlandı ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları başlatıldı. Tarımsal üretimin teşvik edilmesi, çiftçilere destek sağlanması ve sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı gruplara yardımların artırılması gibi projeler hayata geçirildi.

Belediyenin mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 32 milyar TL olduğunu açıkladı. Ancak önceki yönetimin, Aralık ayına ait bazı borçları rapora yansıtmadığını öne sürdü. BUSKİ’nin döviz borçları nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Bozbey, "BUSKİ’yi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Kaçak su kullanımı ve altyapı sorunlarıyla mücadele ediyoruz" dedi.

Önümüzdeki dönemde Ata Bulvarı ve Gürsu Kavşağı’ndaki düzenlemelerin tamamlanacağını, Ankara Yolu’nun kuzeyine 60 metrelik yeni bir yol yapılacağını açıklayan Bozbey, Güney Çevre Yolu projesinin de uzmanlarca değerlendirileceğini söyledi.

Bursaspor’un şampiyonluğu

Bursaspor’a verilen desteğin siyasi malzeme yapılmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Bozbey, "Bursaspor, bu kentin marka değeridir. Kulübün başarısı, Bursa’nın başarısıdır" şeklinde konuştu.

Bozbey, 2025 yılında öz gelirleri artırmayı, sosyal projelere ağırlık vermeyi ve altyapı sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bursa’yı daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.