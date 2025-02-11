Turizmin geleceğine ışık tutmayı hedefleyen EMITT Fuarı’na 77 ülkeden 650’yi aşkın davetli tur operatörü katılıyor. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır ve Suudi Arabistan gibi turizm merkezlerinin yanı sıra, Panama ve Kore gibi ilk kez katılan ülkelerin de bulunacağı fuarda Osmangazi Belediyesi, açtığı stantla ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında sosyal tesisleri, kütüphane ve müzelerinin de tanıtımını yerli ve yabancı ziyaretçilere yapıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi standını ziyaret gelen konuklara Osmangazi’nin güzelliklerini tanıttı. 5-7 Şubat tarihleri arasında açık olacak fuarda Osmangazi Belediyesi’nin standını yerli ve yabancı çok sayıda misafirin ziyaret etmesi bekleniyor. Osmangazi Belediyesi’nin fuar alanında kurduğu stantta bulunan Tophane Saat Kulesi ve Irgandı Köprüsü’nün minyatürleri büyük ilgi görerek ziyaretçiler tarafından merakla incelendi.

Bursa’nın kalbi Osmangazi

EMİTT Turizm Fuarı’nda Osmangazi Belediyesi olarak yer aldıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizin çeşitli şehirlerinden belediye, firma ve turizmle alakalı her paydaş bu fuarda yerini aldı. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak katılım sağladık. Bursa’nın kalbi Osmangazi diyoruz. Kadim şehrimizin 3 bin yıllık tarihi var. Tophane, Kale İçi, Hisar ve Hanlar Bölgesi başta olmak üzere şehrimizin tüm güzelliklerini görmeye herkesi bekliyoruz” dedi.