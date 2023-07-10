Nilüfer ailesi 36. yaşını kutladı
36 yıldır omuz omuza vererek Nilüfer için hizmet üreten büyük bir aile olduklarını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ben, bu güzel ailenin Nilüfer’i çok daha güzel yerlere taşıyacağına inanıyorum” diye konuştu.
Kurulduğu 1987 yılından bu yana Nilüfer’i, Bursa’nın gülen yüzü haline getiren, insan odaklı hizmetleriyle Türkiye’de örnek olan Nilüfer Belediyesi, 36. yaşına girdi. Nilüfer Belediyesi’nin bu özel günü, Alaaddinbey Ek Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen gecede coşku içinde kutlandı.
Kutlama gecesi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in konuşmasıyla başladı. “36 yıldır omuz omuza vererek bu kent için hizmet üreten kocaman bir aileyiz” diyerek sözlerine başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yolu Nilüfer Belediyesi’nden geçen, emek veren bütün çalışanlara, geçmiş dönem belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve muhtarlara teşekkür etti.
Nilüfer’in ülke genelinde örnek alınan bir belediye olmasında herkesin payı olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Dilimiz alışmış, biz hep ‘Nilüfer genç bir ilçe’ diyoruz ama artık orta yaşlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Ben bu güzel ailenin Nilüfer’i çok daha güzel yerlere taşıyacağına inanıyorum. Bunun için birlik olmaya, birbirimizden güç almaya ihtiyacımız var. Bu kentin geleceğini birlikte yaratıyoruz ve bu büyük bir sorumluluk. Doğum günümüzü kutlarken hep birlikte daha nice başarılara imza atmayı diliyorum ve Nilüfer Belediyemize nice yıllara diyorum” diye konuştu.