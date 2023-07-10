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Nilüfer ailesi 36. yaşını kutladı

36 yıldır omuz omuza vererek Nilüfer için hizmet üreten büyük bir aile olduklarını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ben, bu güzel ailenin Nilüfer’i çok daha güzel yerlere taşıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

YEREL YÖNETİMLER 10.07.2023, 17:53
Nilüfer ailesi 36. yaşını kutladı

Kurulduğu 1987 yılından bu yana Nilüfer’i, Bursa’nın gülen yüzü haline getiren, insan odaklı hizmetle­riyle Türkiye’de örnek olan Nilüfer Be­lediyesi, 36. yaşına girdi. Nilüfer Belediyesi’nin bu özel günü, Alaaddin­bey Ek Hizmet Binası bahçesinde dü­zenlenen gecede coşku içinde kutlandı.

Kutlama gecesi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in konuşma­sıyla başladı. “36 yıldır omuz omuza vererek bu kent için hizmet üreten ko­caman bir aileyiz” diyerek sözlerine başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yolu Nilüfer Beledi­yesi’nden geçen, emek veren bütün çalışanlara, geçmiş dönem belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve muhtarlara teşekkür etti.

Nilüfer’in ülke genelinde örnek alı­nan bir belediye olmasında herkesin payı olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Dilimiz alışmış, biz hep ‘Nilüfer genç bir ilçe’ diyoruz ama artık orta yaşlı olduğumuzu söyleyebi­liriz. Ben bu güzel ailenin Nilüfer’i çok daha güzel yerlere taşıyacağına inanı­yorum. Bunun için birlik olmaya, bir­birimizden güç almaya ihtiyacımız var. Bu kentin geleceğini birlikte yara­tıyoruz ve bu büyük bir sorumluluk. Doğum günümüzü kutlarken hep bir­likte daha nice başarılara imza atmayı diliyorum ve Nilüfer Belediyemize nice yıllara diyorum” diye konuştu.

#nilüfer #nilüfer belediyesi
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