Nilüfer ailesi 36. yaşını kutladı

Kurulduğu 1987 yılından bu yana Nilüfer’i, Bursa’nın gülen yüzü haline getiren, insan odaklı hizmetle­riyle Türkiye’de örnek olan Nilüfer Be­lediyesi, 36. yaşına girdi. Nilüfer Belediyesi’nin bu özel günü, Alaaddin­bey Ek Hizmet Binası bahçesinde dü­zenlenen gecede coşku içinde kutlandı.

Kutlama gecesi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in konuşma­sıyla başladı. “36 yıldır omuz omuza vererek bu kent için hizmet üreten ko­caman bir aileyiz” diyerek sözlerine başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yolu Nilüfer Beledi­yesi’nden geçen, emek veren bütün çalışanlara, geçmiş dönem belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve muhtarlara teşekkür etti.

Nilüfer’in ülke genelinde örnek alı­nan bir belediye olmasında herkesin payı olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Dilimiz alışmış, biz hep ‘Nilüfer genç bir ilçe’ diyoruz ama artık orta yaşlı olduğumuzu söyleyebi­liriz. Ben bu güzel ailenin Nilüfer’i çok daha güzel yerlere taşıyacağına inanı­yorum. Bunun için birlik olmaya, bir­birimizden güç almaya ihtiyacımız var. Bu kentin geleceğini birlikte yara­tıyoruz ve bu büyük bir sorumluluk. Doğum günümüzü kutlarken hep bir­likte daha nice başarılara imza atmayı diliyorum ve Nilüfer Belediyemize nice yıllara diyorum” diye konuştu.