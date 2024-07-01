Bursa merkezli otomotiv yan sanayi şirketi Yepsan Grup, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek sektördeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. 35 yılı aşkın tecrübesiyle öncü firmalar arasında yer alan Yepsan, üretim kapasitelerini artırmak ve dünya pazarlarına açılmak için teknolojik yatırımlara devam ediyor. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik, Çalı Sanayi Bölgesi’nde ise 3 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan Yepsan, kaliteli ve özgün ürünleriyle sektördeki varlığını sürdürüyor.

Yepsan Grup İcra Kurulu Üyesi Seyit Ali Baş, geçen yılın hedeflerinin büyük ölçüde gerçekleştiğini belirtirken, 2024’te de müşteri çeşitliliğini artırma ve ihracat payını genişletmeyi planladıklarını kaydetti. Baş, firmanın 36 yıldır otomotiv sektörüne hizmet verdiğini belirterek, sürekli olarak kendilerini yenileyip büyümeye devam ettiklerini ifade etti. Her yıl hızla büyümeyi sürdüreceklerini vurgulayan Baş, ayrıca kendi ürünlerinin Ar-Ge çalışmalarına odaklanarak bunları dünya pazarlarına sunma hedeflerinin olduğunu dile getirdi. Bu hedefleri gerçekleştirmek için mühendislik birimlerini özgün tasarımlar yapabilen uzmanlarla güçlendirdiklerini belirten Baş, üniversitelerle de iş birliği içinde olduklarını ve bu çalışmalara katkı sağlamak için sürekli temas halinde olduklarını aktardı.

Değişime ayak uyduruyor

Yepsan olarak üretim kapasitelerini artırmak için teknolojik makine yatırımları yaptıklarını ifade eden Seyit Ali Baş, “2022 yılının ikinci yarısından itibaren bu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu yatırımlarımız 2024 yılının sonuna kadar sürecek” dedi. Gelişen teknoloji ile birlikte iş yapış şekillerinin de değiştiğine dikkat çeken Yepsan İcra Kurulu Üyesi Seyit Ali Baş, “Birçok sektör artık bilgi teknolojilerine yöneldi. Yazılım programlarında şirket yönetimlerinde birinci öncelik haline geldi. Biz de bu değişime ayak uydurarak akıllı ve modüler bir yapıya dönüşme süreci içine girdik. Bu sayede, dünya standartlarını yakalama hedefimize bir adım daha yaklaşacağız” diye konuştu.