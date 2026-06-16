Yıllardır iş dünyasının önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapan Referans Holding, catering ve organizasyon alanındaki uzmanlığını bu etkinlikte de ortaya koydu. Konsept geliştirmeden etkinlik planlamasına, misafir deneyiminden ikram hizmetlerine kadar tüm süreçlerin profesyonel bir yaklaşımla yönetildiği organizasyon, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Referans Holding, yalnızca etkinliklere ev sahipliği yapan bir marka olarak değil, iş dünyasını bir araya getiren ve kurumlar arasında güçlü bağların kurulmasına katkı sağlayan bir çözüm ortağı olarak da öne çıkıyor.

İş birliğinin gücü vurgulandı

Etkinliğin açılış konuşmalarını Stratejik Satınalma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Evren Cibelik ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Demir gerçekleştirdi. Konuşmalarında üyelerin yoğun katılımından duydukları memnuniyeti dile getiren Cibelik ve Demir, Stratejik Satınalma Derneği’nin her geçen yıl büyüyen ekosistemine dikkat çekerek bilgi paylaşımını ve sektörler arası iş birliğini güçlendiren bu tür organizasyonların önemini vurguladı. Ev sahibi kurum adına söz alan Referans Holding Satın Alma Direktörü Faruk Binnetoğlu ise Stratejik Satınalma Derneği ile yıllardır devam eden iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu buluşmaların sektörler arası iletişimi güçlendirdiğini ve güçlü bir networking ortamı oluşturduğunu belirtti. Referans Holding olarak yalnızca başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapmayı değil, aynı zamanda kalıcı iş ilişkilerinin kurulmasına katkı sağlayan platformlar oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Binnetoğlu, katılımcılara ve organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Otomotiv sektörünün geleceği değerlendirildi

Programın ilk bölümünde gerçekleştirilen Otomotiv Paneli’nde ORAU Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Orhan, TOFAŞ Satınalma Direktörü Ferruh Arar ve ZF Sachs Genel Müdürü / TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Hacıoğlu Şengül konuşmacı olarak yer aldı. SSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Demir’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde otomotiv sektörünün mevcut durumu, küresel rekabet koşulları, tedarik zinciri yönetimi, satınalma süreçlerinin stratejik rolü ve sektörün geleceğini şekillendiren teknolojik gelişmeler değerlendirildi. Konuşmacılar, özellikle son yıllarda hız kazanan dijital dönüşümün sektörde yarattığı değişime dikkat çekerken; yapay zekâ uygulamaları, elektrikli araç teknolojileri, bağlantılı sistemler ve otonom sürüş çözümlerinin gelecekte belirleyici rol oynayacağını vurguladı. Müşteri portföyünün önemli bölümünü otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarının oluşturduğu Referans Holding, sektörün üretim kültürünü, operasyonel beklentilerini ve yüksek standartlarını yakından takip ediyor. Otomotiv sanayisinin ihtiyaçlarına özel geliştirdiği hizmet modeli sayesinde müşterilerine yalnızca yemek ve organizasyon hizmeti sunmakla kalmıyor, üretim süreçlerini destekleyen güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

Referans Holding iş dünyasını buluşturmaya devam ediyor

25 yılı aşkın süredir kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Referans Holding, güçlü üretim altyapısı ve entegre iş modeliyle sektöründe fark yaratıyor. Yerinde ve taşıma yemek hizmetleri başta olmak üzere; unlu mamul üretimi, lojistik dağıtım merkezi, besi çiftliği ve tarımsal faaliyetleri kapsayan yapısıyla topraktan sofraya uzanan tüm süreci kendi bünyesinde yönetiyor. Bu güçlü ekosistem sayesinde müşterilerine yalnızca hizmet değil, kalite, güven, izlenebilirlik ve sürdürülebilir değer sunan Referans Holding, iş dünyasının tercih ettiği çözüm ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. Profesyonel catering ve organizasyon hizmetlerindeki deneyimiyle iş dünyasının önemli buluşmalarına ev sahipliği yapmayı sürdüren Referans Holding, iş ortakları ve paydaşları için değer yaratan organizasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Entegre üretim altyapısı, güçlü operasyonel kabiliyeti ve misafir deneyimini merkeze alan yaklaşımıyla şirket, yalnızca hizmet sunan bir marka değil, kurumların güvenilir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor. Başta otomotiv olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren lider kuruluşlarla çalışan Referans Holding, üretim kültürünü ve sektör dinamiklerini yakından bilen yapısıyla müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede karşılıyor. Bakioğlu Çiftliği’nde düzenlenen bu buluşma da Referans Holding’in iş dünyasını bir araya getiren, bilgi paylaşımını destekleyen ve kalıcı iş ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan vizyonunun önemli bir yansıması oldu.