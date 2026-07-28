Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı ve Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD) Bursa Temsilcisi Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, orman yangınlarının enerji güvenliği açısından oluşturduğu risklere dikkat çekerek, enerji sürekliliğinin artık stratejik bir konu olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Her yıl binlerce hektarlık orman alanının yangınlar nedeniyle zarar gördüğünü hatırlatan Karabiber, günümüzde yangınların etkisinin yalnızca yandığı bölgeyle sınırlı kalmadığını belirtti. Enerji altyapılarının büyük bölümünün ormanlık alanlardan veya bu alanlara yakın bölgelerden geçtiğine işaret eden Karabiber, enerji nakil hatları, trafo merkezleri ve haberleşme sistemlerinin yangınlardan doğrudan etkilenebildiğini vurguladı. “Modern dünyanın damarlarında enerji dolaşıyor” diyen Karabiber, yaşanabilecek bir enerji kesintisinin zincirleme etkiler oluşturduğunu ifade ederek “Enerji kesildiğinde üretim durur, üretim durduğunda tedarik zinciri etkilenir ve bunun sonucunda ekonomik kayıplar kaçınılmaz hale gelir. Bir enerji hattında meydana gelen arıza yalnızca birkaç direğin zarar görmesi anlamına gelmez. Bazen yüzlerce işletmenin üretiminin durması, binlerce kişinin elektriksiz kalması ve milyonlarca liralık ekonomik kayıp anlamına gelebilir” şeklinde konuştu.

“Enerji sürekliliği yönetim kurullarının gündeminde olmalı”

Özellikle sanayi bölgelerinde yaşanabilecek uzun süreli enerji kesintilerinin işletmeler için ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Karabiber, enerji sürekliliğinin artık sadece teknik ekiplerin sorumluluğunda değerlendirilmediğini söyledi. Karabiber, “Teslimat süreçlerinden ihracata, maliyetlerden rekabet gücüne kadar birçok alan enerji kesintilerinden doğrudan etkileniyor. Günümüzde birçok şirket enerji sürekliliğini yönetim kurulları seviyesinde ele alınması gereken stratejik bir konu olarak görüyor. Çünkü iş dünyasında en yüksek maliyetlerden biri plansız duruştur” dedi.