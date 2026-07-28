2018 yılında kadın girişimci Bilge Kalın tarafından homeofice olarak kurulan şirket, bugün etiket üretimi, ambalaj kutuları, hijyen ürünleri, endüstriyel temizlik ekipmanları ve gıda ambalajları başta olmak üzere geniş ürün yelpazesiyle sanayi kuruluşlarına hizmet veriyor. Bilka Endüstriyel Çözümler Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Kalın, şirketlerinin yalnızca ürün tedarik eden bir firma olmadığını vurgulayarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını analiz eden ve en doğru çözümü sunan bir iş ortağı olduklarını söyledi. Kalın, “Bizim işimiz sadece ürün satmak değil. Önce işletmenin üretim sürecini, ihtiyaçlarını ve maliyet kalemlerini analiz ediyoruz. Ardından doğru ürünü doğru alanda kullanmalarını sağlayarak hem verimlilik hem de maliyet avantajı sunuyoruz. Her sektörün ihtiyacı farklı olduğu için standart ürünler yerine firmaya özel çözümler geliştiriyoruz.” dedi. Bilka Endüstriyel Çözümler’in özellikle 100 ve üzeri çalışanı bulunan üretim ve sanayi kuruluşlarına çözüm ortaklığı sunduğunu belirten Kalın, büyük ölçekli işletmelerin tüm endüstriyel tedarik süreçlerini tek noktadan yönetebildiklerini ifade etti. Öte yandan küçük ve orta ölçekli işletmeleri de unutmadıklarını belirten Kalın, bu alanda Bilka Market markasını hayata geçirdiklerini söyledi. Kalın, “Bilka Market ile ofisler, restoranlar, kafeler, kuaförler, klinikler ve KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu hijyen ve sarf malzemelerini kolay ulaşılabilir hale getiriyoruz. Böylece hem büyük sanayi kuruluşlarına hem de küçük işletmelere kendi ihtiyaçlarına uygun çözümler sunabiliyoruz.” diye konuştu.

Sürdürülebilir büyüme ve global vizyon

Çevre dostu ambalaj çözümleri ve geri dönüştürülebilir ürün grupları üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten Bilge Kalın, şirketin uluslararası pazarlarda da faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Kalın, “İhracat faaliyetlerimizi geliştirerek yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz. Uzun vadede Avrupa’da oluşturacağımız lojistik yapılanmayla müşterilerimize daha hızlı hizmet vermeyi planlıyoruz. Ancak bizim önceliğimiz her zaman müşterilerimize doğru çözümü, doğru maliyetle sunmak. Bilka’yı farklı kılan da bu yaklaşım” ifadelerini kullandı.