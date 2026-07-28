Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin 500 metrekare kapalı olmak üzere toplam 8 bin metrekarelik modern üretim tesisinde faaliyet gösteren Dorukmak, otomotiv sektörünün global tedarikçileri arasında yer alıyor. 82'si kadın toplam 211 kişiye istihdam sağlayan Dorukmak, kadın çalışan oranıyla da sektör ortalamasının üzerinde bir tablo ortaya koyuyor. Şirket bünyesindeki kadın çalışanlar yalnızca üretim sahasında değil, mühendislik, kalite, bilgi işlem, satın alma ve satış gibi kritik görevlerde de aktif rol üstleniyor.Dorukmak Genel Müdür Yardımcısı Berke Kurtuluş, kadın istihdamını yalnızca bir insan kaynakları politikası olarak değil, şirket kültürünün önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Berke Kurtuluş, "Bugün 211 çalışanımızın 82'sini kadınlar oluşturuyor. Bu oran yaklaşık yüzde 40 seviyesinde ve bizi kadın dostu şirketlerden biri haline getiriyor. Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir kadın istihdamına sahibiz. Beyaz yakadaki kadın çalışanlarımızın önemli bölümü mühendislerden oluşuyor. Endüstri ve kimya mühendislerimizin yanı sıra bilgi işlem, satın alma, satış gibi birçok kritik departmanda kadın çalışma arkadaşlarımız görev yapıyor. Üretim tarafında ise özellikle kalite kontrol süreçlerinde kadın çalışanlarımızın başarısı şirketimize önemli katkılar sağlıyor" dedi.Kadınların özellikle kalite odaklı üretim süreçlerinde fark yarattığını ifade eden Berke Kurtuluş, kadın çalışanların iş disiplininin üretime doğrudan olumlu yansıdığını söyledi.

Berke Kurtuluş, "Kalite gibi görsel dikkat gerektiren alanlarda kadın çalışanlarımızın çok başarılı olduğunu görüyoruz. Bunun yanında çalışma disiplinleri, düzenli ve titiz yaklaşımları üretim süreçlerimize önemli değer katıyor. Bulundukları çalışma ortamını daha düzenli hale getiriyor, ekip ruhunu güçlendiriyorlar. Bu da ürün kalitesine doğrudan yansıyor" ifadelerini kullandı.

"Kadın istihdamı ailelere de güç veriyor"

Kadın istihdamının yalnızca işletmelere değil toplumsal yaşama da önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Dorukmak Genel Müdür Yardımcısı Berke Kurtuluş, ekonomik bağımsızlığın aile yapısını güçlendirdiğine dikkat çekti.Kadın çalışanların aile ekonomisine sağladığı katkının sosyal açıdan da önemli sonuçlar doğurduğunu belirten Kurtuluş, "Kadınlarımızın çalışma hayatında yer alması sadece işletmeler için değil, aileler için de büyük bir kazanım oluşturuyor. Aile ekonomisine katkı sağlayan kadınların hem motivasyonlarının hem de işlerine bağlılıklarının yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bunun çalışma ortamına ve verimliliğe olumlu yansımalarını her gün görüyoruz. Kadınların üretimde daha fazla yer almasının hem sanayimiz hem de toplumumuz adına önemli bir değer olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.