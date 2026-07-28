30 yıldır bebek, çocuk ve genç odası mobilyaları alanında faaliyet gösteren Çilek; gençlerin meslek edinmesini ve iş hayatına hazırlanmasını destekleyen mesleki eğitim çalışmalarının ilk mezunlarını verdi. Ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Mesleki Eğitim Merkezi’ne kaydolan öğrenciler, program kapsamında haftanın dört günü Çilek’in üretim tesisinde uygulamalı meslek eğitimi alırken bir gün de akademik eğitimlerine devam etti. Haftalık teorik eğitimlerin daha verimli ve düzenli yürütülebilmesi amacıyla Çilek, fabrikasında özel bir sınıf oluşturuldu. Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından verilen dersler, fabrika içerisindeki bu sınıfta gerçekleştirildi. Böylece öğrenciler üretim ortamında meslek öğrenirken örgün eğitimlerini de kesintisiz şekilde sürdürebildi. Yaklaşık dört yıldır devam eden program kapsamında öğrenciler; üretim süreçlerini yakından tanıma, iş disiplini kazanma, teknik becerilerini geliştirme ve profesyonel çalışma hayatına hazırlanma fırsatı buldu. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından Çilek bünyesinde tam zamanlı çalışan olarak istihdam edildi.

Çilek, gençlerin yalnızca bir meslek edinmelerini değil eğitimlerini sürdürerek nitelikli ve donanımlı bireyler olarak iş hayatına katılmalarını da önemsiyor. Fabrika içerisinde oluşturulan eğitim ortamıyla uygulamalı meslek eğitimi ve akademik eğitimi bir araya getiren model, okul ile iş dünyası arasındaki iş birliğine de örnek oluşturuyor. İlk mezunlarını tam zamanlı olarak bünyesine katan Çilek, mesleki eğitime verdiği desteği sürdürerek daha fazla gencin eğitimden istihdama uzanan yolculuğuna eşlik etmeyi hedefliyor.