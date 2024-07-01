Medicabil Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “2011 yılında kurulan hastanemizi Yalın Sağlık felsefesine uygun bir şekilde kurduk. 2016 yılından itibaren de tanıştığımız Kaizen Institute Türkiye ile birlikte çalışmalarımızı yürüttük. Bu çalışmalar doğrultusunda hastanemizde enfeksiyon oranımızın sıfır olması için çalıştık. Hastalarımızın mümkün olduğunca erken taburcu edilmesi ve tedavi ettiğimiz hastalarımızın aynı şikayetle hastanemize tekrar başvurmaması için gerekli tüm çalışmaları yürütüyoruz. Bizim şu anda enfeksiyon oranımız binde 2, yani sıfıra yakın. Bu üç hedefimize neredeyse ulaştık. Hastanemizin işleyişi ve hizmetlerimizde dijitalleşme çalışmalarına büyük önem verdik” dedi.