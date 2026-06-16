Yarışlarda Uludağ Koleji öğrencilerinden Beril Koç, 25 metre serbest ve 25 metre kelebek kategorilerinde birincilik elde ederek iki altın madalya kazandı. Doruk Mert Kırca ise 25 metre kurbağalama yarışında ikinci olurken, 25 metre kelebek kategorisinde dördüncülük elde etti. Arsel Ekerer de 25 metre sırtüstü yarışını dördüncü sırada tamamladı. Takım kategorilerinde mücadele eden Uludağ Koleji Minik Erkekler Takımı yarışları dördüncü sırada tamamlarken, Gençler kategorisindeki öğrenciler de 4x25 metre serbest bayrak yarışında dördüncülük elde etti. Uludağ Koleji Gençler Takımı da organizasyonu dördüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Bireysel yarışlarda öne çıkan bir diğer isim olan Emir Çakıcı ise 50 metre sırtüstü kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarken, 50 metre kurbağalama yarışında ikinci olarak iki madalya kazandı. Uludağ Koleji yönetimi, Nilüfer Şenlikleri’nde okulu başarıyla temsil eden tüm öğrencileri tebrik ederek, spor alanındaki başarılarının artarak devam etmesini diledi.