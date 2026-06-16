Bemis, Haziran ayı fuar programına 8-10 Haziran tarihleri arasında Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenen ELEKTRO 2026 Fuarı ile başladı. Elektrik ekipmanları, enerji altyapısı ve mühendislik çözümleri alanında bölgenin önemli organizasyonları arasında yer alan fuar, Bemis’in Avrasya pazarındaki ticari temaslarını güçlendirmesi açısından önemli bir fırsat sunacak. Marka, aynı dönemde Türkiye’de düzenlenen WIN EURASIA Fuarı’nda da yer aldı. 10-13 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyon; endüstriyel otomasyon, enerji, elektrik-elektronik teknolojileri ve üretim çözümleri alanında sektörün önde gelen firmalarını bir araya getirdi. Bemis, fuar kapsamında elektrik, enerji ve endüstriyel çözümler alanındaki ürünlerini ziyaretçiler ve iş ortaklarıyla buluşturdu. Haziran ayındaki uluslararası fuar takviminin bir diğer önemli durağı ise Almanya olacak.

Bemis, 23-25 Haziran tarihleri arasında Münih’te düzenlenecek Power2Drive Europe 2026 kapsamında elektrikli mobilite, şarj altyapısı ve enerji dönüşümü alanındaki global gelişmeleri yakından takip edecek. Bemis E-V Charge markasıyla elektrikli araç şarj teknolojileri alanında büyümesini sürdüren Bemis, bu fuar aracılığıyla Avrupa pazarındaki sektör profesyonelleriyle yeni temaslar kurmayı hedefliyor. Bemis, geçtiğimiz yıl Tanzanya, Kolombiya ve Almanya’da katıldığı fuarlarla uluslararası pazarlardaki marka bilinirliğini artırmıştı. Bu yıl da Almanya’daki fuar temaslarının ardından Rusya, Almanya ve Türkiye’deki yeni organizasyonlarla küresel ölçekte büyüme hedeflerini kararlılıkla sürdürüyor. Marka, fuar katılımlarını yalnızca ürün tanıtımı olarak değil; aynı zamanda yeni pazarları analiz etme, sektör trendlerini yakından izleme ve uzun vadeli iş birlikleri geliştirme fırsatı olarak değerlendiriyor. Bemis; Bemis, BYES ve Bemis E-V Charge markalarıyla elektrik, enerji, endüstri ve elektrikli araç şarj altyapısı alanlarında yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışındaki fuar katılımlarıyla global vizyonunu güçlendiren Bemis, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda sektöre değer katmayı sürdürüyor.