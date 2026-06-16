Sertifikasyon ile Sar Teknik; proses odaklı yönetim anlayışı, risk temelli düşünme yaklaşımı, müşteri özel gerekliliklerinin etkin yönetimi ve sürekli iyileştirme prensiplerini üretim ve kalite sistemlerine entegre ettiğini bağımsız denetimler sonucunda belgeledi. IATF 16949 standardı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde; kalite yönetim sistemi altyapısı güçlendirilmiş, süreç performanslarının ölçülebilirliği artırılmış, hata önleme ve kök neden analizine dayalı problem çözme metodolojileri yaygınlaştırıldı. Ayrıca APQP, PPAP, FMEA, MSA ve SPC gibi otomotiv kalite araçlarının etkin uygulanması da doğrulandı. Sertifikasyon süreci boyunca tüm süreçler, müşteri beklentileri, yasal gereklilikler ve otomotiv sektörünün global kalite standartları doğrultusunda değerlendirilirken; tedarik zinciri yönetimi, üretim kontrol planları, izlenebilirlik sistemleri ve sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamlı şekilde gözden geçirildi. Sar Teknik’in IATF 16949:2016 sertifikasını almaya hak kazanması, şirketin otomotiv endüstrisinde kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilir performans konularındaki yetkinliğini uluslararası düzeyde tescilleyen önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilmektedir. Şirket, elde ettiği bu başarıyla birlikte müşterilerine sıfır hata yaklaşımı doğrultusunda daha yüksek kalite standartlarında ürün ve hizmet sunmaya, süreçlerini sürekli geliştirmeye ve otomotiv sektörünün değişen gereksinimlerine uyum sağlamaya devam edecektir.