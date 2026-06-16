1978 yılında Bursa’da küçük bir poliklinik olarak yolculuğuna başlayan ve bugün Türkiye’nin köklü sağlık markalarından biri haline gelen Hayat Sağlık Grubu, ulusal büyüme vizyonunun en önemli halkası olan Pendik Şifa Hastanesinde gövde gösterisi yaptı. İstanbul Anadolu Yakası’nın ilk özel hastanesi unvanına sahip olan merkezde; açık MR, multislice tomografi, estetik ve saç ekim merkezini kapsayan yeni teknoloji yatırımları törenle hizmete açıldı.

Kalite puanı 94 oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de katıldığı açılış töreninde konuşan Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkul, Bursa’da edindikleri yarım asırlık kurumsal hafıza ve güven bağını İstanbul’a taşımaktan gurur duyduklarını belirtti. 3 bloktan oluşan sağlık kompleksinin sektörel gücüne dikkat çeken Özkul, "Hayat Şifa Hastanemiz aylık 10 bin, yılda 100 binin üzerinde vatandaşımıza sağlık hizmeti veriyor. Yıllık yaklaşık 6 bin cerrahi işlemin gerçekleştirildiği merkezimizde, 20’yi aşkın branşta 35 uzman doktorumuz ve toplam 140’ın üstünde sağlık profesyonelimizle kesintisiz hizmet sunuyoruz. Yaptığımız son yatırımlarla teknolojik altyapımızı güçlendirirken Sağlık Bakanlığı kalite puanımızı da 94’e yükselttik" dedi.

Hedef sağlık turizmi

Pendik lokasyonunun stratejik önemine vurgu yapılan törende, Türkiye’nin 10 milyar dolarlık sağlık turizmi hedefine katkı sağlama kararlılığı öne çıktı. Hastanenin Sağlık Turizmi Belgesi’ne sahip olduğu hatırlatılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın lojistik avantajıyla küresel pazarda daha aktif rol alınacağı belirtildi. Hayat Sağlık Grubu’nun hedef pazarları arasında Balkanlar, İngiltere, Orta Doğu coğrafyası, Türki Cumhuriyetler ve yüksek gelişim potansiyeli taşıyan Afrika pazarının yer aldığı, bu bölgelerde aktif irtibat ofislerinin bulunduğu kaydedildi.

Başarı hikayelerine imza atacağız

Ekonomik koşullara rağmen yatırımları durdurmadıklarını ifade eden Özkul, "Küresel piyasalardaki daralmalara ve maliyet artışlarına rağmen özel sağlık sektörü olarak yatırımlarımızı bir an bile durdurmadık. Özel sağlık sektörü sadece şifa dağıtmaz; ekonomiye can suyu olur, istihdam seferberliğine katkı sağlar, vergi öder ve sağlık turizmiyle ülkeye ciddi döviz girdisi kazandırır. İstihdamı büyüten ve uluslararası alanda ülkemizin bayrağını dalgalandıran bu sektör, devletimiz tarafından daha çok desteklenip teşvik edilirse çok daha büyük başarı hikayelerine imza atacaktır" dedi.