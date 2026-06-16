Gerçekleşen söyleşide voleybola 12 yaşında başladığını ifade eden Akman, başarıya giden yolda çok çalışmanın en önemli unsur olduğuna dikkat çekti. Profesyonel sporculuğun yalnızca fiziksel avantajlarla şekillenmediğini belirten milli sporcu, “Uzun boylu olmak tek başına avantaj değil. Çok çalışmak, hızlı olmak ve kendini geliştirmek en önemli nokta. Kısa boylu olabilirsiniz ama çok başarılı bir sporcu olabilirsiniz.” sözleriyle öğrencilerimize ilham verdi.

“Güzel arkadaşlıkların olduğu yerde yapamayacağınız hiçbir şey yok”

Sporun yalnızca bireysel başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Kübra Akman, takım ruhunun ve arkadaşlıkların başarıdaki önemine de değindi. “Güzel arkadaşlıkların olduğu yerde yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bazen sizin yapamayacağınızı düşündüğünüz bir şeyi arkadaşınız size yeniden inandırır. Sporda hiçbir şey tamamen tek başına başarılmaz. O gün antrenmanda takım arkadaşınız sizi motive etmezse, ertesi gün sahada aynı performansı göstermeniz çok zor olur.” ifadelerini kullanan milli sporcu, öğrencilerimize dayanışmanın gücünü anlattı. Profesyonel sporculuk yaşamının perde arkasına dair samimi paylaşımlarda da bulunan Akman, bazı maç dönemlerinde rutinlerini hiç bozmadığını, hatta kimi zaman her akşam aynı yemeği tercih ettiğini belirterek yüksek performans sporunda disiplinin günlük yaşamın her alanına yansıdığını ifade etti.