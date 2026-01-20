Karacabey Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü tarafından Öğr. Gör. Nihal Kanat, Öğr. Gör. Dr. Kader Çetin ve Öğr. Gör. Cumhur Berberoğlu’nun koordinasyonunda düzenlenen “Kariyer Günleri” etkinlikleri, gıda sektörünün önde gelen firmalarını öğrencilerle buluşturdu. Etkinlikte yer alan firmalardan Yankı Yemek & Catering, 35 yılı aşan tecrübesiyle öğrencilere ilham veren bir sunum gerçekleştirdi.

Sektörün tecrübeli ismi Yankı Yemek

Yankı Yemek & Catering’i temsilen Genel Müdür Yardımcısı Leman Yurttaş ve Satış-Pazarlama Müdürü Selime Özdemir, gıda sektöründeki gelişmeler, toplu yemek hizmetlerinde kalite standartları, hijyen, gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim konularında kapsamlı bir sunum yaptı. Yurttaş, gıda sektöründe kalite ve güvenliğin önemine vurgu yaparak, Yankı Yemek’in bu alanlarda örnek gösterilen uygulamalarını paylaştı.

Kariyer planlamalarına rehberlik etti

Sunumda öğrenciler, toplu yemek sektöründe yer alabilecekleri çalışma alanları, kariyer fırsatları ve mesleki gelişim yolları hakkında bilgi edindi. Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde, öğrenciler sektörün geleceğine, staj imkânlarına ve istihdam olanaklarına dair sorular yöneltti.

Katkılar için teşekkür belgesi

Program sonunda, Yankı Yemek yöneticilerine katkılarından dolayı Öğr. Gör. Nihal Kanat ve Öğr. Gör. Dr. Kader Çetin tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlik, öğrencilerin gıda sektörünü yakından tanımalarına, profesyonel yaşama dair bilgi edinmelerine ve iş dünyasıyla doğrudan iletişim kurmalarına olanak sağladı.