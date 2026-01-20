Ziyaret kapsamında elemegi.com Kurucusu Enes Ünal, elemegi.com Genel Müdürü Mustafa Bulut ve Pazarlama Direktörü Berkay Appan, üretici kadınların üretim süreçlerini yakından inceleyerek beklentilerini dinledi. Bölgedeki kadın üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunmak hedefiyle, platform üzerinden sunulacak özel avantajlar ve destek projeleri kendileriyle paylaşıldı. Depremden etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kalkmasında kadın emeğinin çok büyük bir rol oynadığını söyleyen Enes Ünal, “Biz de elemegi.com olarak, bu güçlü emeğin dijitalde daha görünür olmasını ve üretici kadınlarımızın Türkiye’nin dört bir yanına ulaşabilmesini hedefliyoruz. Kadın üreticilerimizin yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Hatay ve Kahramanmaraş illerinde yerel kurum ve kooperatiflerle de iş birliklerini güçlendirmeye yönelik temaslarda bulunduklarını ifade eden Enes Ünal, Hatay İl Tarım Müdürü Veli Fırat Eser, Kahramanmaraş Tarım İl Müdür Yardımcısı Osman Yakar, Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar ve Kahramanmaraş Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem’e gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. elemegi.com ekibi ayrıca Hatay ve Kahramanmaraş’taki çocuk evlerine kendi hazırladıkları yapbozları hediye etti.