Gökkuşağı Koleji’nin sunduğu "Global Kariyer Haritası", öğrencinin sadece akademik bilgisini değil, Uluslararası Bakalorya (IB) programının temel taşları olan; "Sorgulayan", "Duyarlı", "Riske Giren" ve "İletişim Kuran" gibi 10 temel karakter özelliğini analiz ediyor. Veliler, çocuklarının sınav kağıdındaki doğrularını değil, geleceğin dünyasındaki "liderlik potansiyelini" görüyor.

“Dünyaya Sözümüz Var” sloganı gerçeğe dönüşüyor

Konuyla ilgili açıklama yapan okul yönetimi, "Bizim için her çocuk bir dünya vatandaşı adayıdır. Sürdürülebilirlik raporumuzda 'Dünyaya Sözümüz Var' demiştik. Bu sözün ilk adımı, çocuklarımızı tanımaktır. Bursa’daki bursluluk sınavımıza giren her öğrenciye sunduğumuz bu Kariyer Haritası, onların Imperial College’dan King’s College’a uzanabilecek yolculuklarının ilk pusulasıdır" dedi.

Veliler memnun

Sınav sonuçlarını almaya gelen veliler, karşılaştıkları "IB Öğrenci Profili Analizi" karşısında memnuniyetlerini ifade etti. Bir veli; "Daha önce hiçbir okulda böyle bir derinlik görmemiştim. Çocuğumun sadece matematik netini değil, hangi küresel yetkinliklere sahip olduğunu görmek bizi çok etkiledi. Bu bir sınav sonucundan çok, bir gelecek rehberi" yorumunda bulundu. Gökkuşağı Koleji, bu uygulamasıyla eğitimin sadece sınıflarda değil, doğru bir karakter ve kariyer planlamasıyla başladığını bir kez daha ortaya koydu. Bursa kampüsünden yükselen bu "Global Kariyer Haritası" uygulaması, şehrin eğitim çıtasına önemli bir katkıda bulunuyor.