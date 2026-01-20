Hastane yönetimi, doktorları ve tüm çalışanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen kutlamada konuşan Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, sağlıkta kalite, güven ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla yollarına devam ettiklerini söyledi.

Konuşmasında çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Kurulduğu günden bu yana etik değerlerden ödün vermeden, çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen Özel Medicabil Hastanesi; hasta ve çalışan haklarını gözeten, sürekli gelişimi hedefleyen ve toplum sağlığını merkeze alan yaklaşımıyla bölgesinde güvenilir bir sağlık markası haline gelmiştir” dedi.

Özel Medicabil Hastanesi’nin Bursa’da özel hastaneler arasında ilk uluslararası akreditasyona sahip, “Yalın Hastane” çalışmalarıyla ön plana çıkarak, sağlık hizmetlerinde verimlilik, kalite ve hasta güvenliğini üst düzeye taşıdığını belirten Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Medicabil Hastanesi, Aynı zamanda Bebek Dostu Hastane unvanı ile anne ve bebek sağlığını destekleyen uygulamalarıyla da bilinirliliğini güçlendirmiştir. Sağlık Bakanlığı kalite standartları doğrultusunda hizmet veren hastane; Turquality hazırlık ve ISO belgelendirme süreçlerini titizlikle sürdürmekte, bu kalite anlayışını uzun yıllar boyunca sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

Medicabil Hastanesi’nin 16. Yıl kutlaması Hastane yönetimi, doktorları ve tüm çalışanlarının katılımlarıyla pasta kesilerek kutlandı.