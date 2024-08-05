Vali Demirtaş, geçtiğimiz haftalarda kendisini ziyaret eden BEKSİAD Yönetim Kurulu’na iade-i ziyarette bulundu. BEKSİAD Yönetimi’nin çalışmaları hakkında bilgiler alan Demirtaş, farklı potansiyelleri ile Türkiye’nin gözde illerinden olan Bursa’da tekstil alanındaki üretkenliği ile firmaların dünya çapında çalışmalar yürüttüğüne vurgu yaptı. Bursa’da tekstil sektörünün kalbi niteliğindeki Vişne Caddesi’nde faaliyet gösteren firmaların Bursa’nın ticaret alanında dünyaya açılan kapıları olduğunu belirten Vali Demirtaş, firmalara ve sektörlerine destek veren çalışmalarından ötürü BEKSİAD Yönetimi’ne teşekkür etti.

Bursa ekonomisinin itici gücüyüz

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yılmaz da, dünya genelinde yaşanan resesyon ve diğer tüm olumsuz etkilere rağmen üretmeye ve sektörlerini dünya standartlarında geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Konfeksiyon sektörünün her durumda Bursa ekonomisinin itici güçlerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, Bursa’nın bu alandaki tecrübesi, yetişmiş iş gücü ve sürekli kendini geliştiren yapısından güç alarak çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.