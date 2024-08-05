AYDIN DAĞTEKİN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Bursa’da yerleşim alanlarının içinde kalan yaklaşık 8 bin sanayi kuruluşunun bulunduğunu belirterek, “Bu firmaları planlı sanayi alanlarına taşımamız lazım. Bursa’da 1/100.000 ölçekli master plan zaman kaybetmeden hayata geçirilmeli” diye konuştu.

Oda’nın Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Burkay, şehir içinde kalan plansız alanlardaki üretim tesislerinin kentin büyüme ve şehircilik planları açısından önemli riskler oluşturduğunu söyledi. Burkay, “Bursa’da toplam sanayinin yüzde 50’si plansız alanlarda. Bu işletmeleri planlı alanlara taşımak zorundayız. Modern altyapı imkanlarına sahip, arıtma tesisleri ve yenilenebilir enerji kaynakları ile çevreye duyarlı, lojistik alanları ve kara, demir ve denizyolu bağlantısı olan bölgeler oluşturmalıyız.” diye konuştu. BTSO Başkanı Burkay, yaklaşık 7 yıldan bu yana yaptıkları çalışmalarla kentin geleceğe güvenle bakan ve rekabet gücünü artıran bir yapıya kavuşmasını istediklerini söyledi. Bu kapsamda KOBİ OSB ve Lojistik Merkez gibi önemli projeleri hazırladıklarını hatırlatan İbrahim Burkay, şöyle devam etti:

“BEBKA’nın araştırmasına göre Bursa’da 8 bin işletme yerleşim alanlarının içinde. KOBİ OSB için Bursa’da farklı sektörlerden 5 binin üzerinde firmamızın talepleri var. Artık Bursa’nın 1/100.000 ölçekli master planı hiç geciktirmeden hayata geçirmesi ve şehrin içinde sıkışmış olan üretimin çok daha modern, fiziki altyapı ile donatılmış, planlı sanayi alanlarına taşınması gerekiyor. Bu aynı zamanda şehrin içinde ihtiyaç duyulan yeni planlamalar için de rezerv alanlar ortaya çıkaracak. Kısa zamanda bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Bu nedenle 1/100.000 ölçekli planın tüm tarafların konsensüsü sağlanarak ortaya konulması BTSO olarak önceliğimizdir. Bursa’da gelişi güzel büyüme değil, planlı büyüme istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman verimlilik artacak ve Bursa ekonomisinin çok daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesini sağlamış olacağız.”

HIT-30 Bursa için fırsat

İbrahim Burkay, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’na da değindi. Burkay, söz konusu programın 2030 yılına kadar oluşturulacak 30 milyar dolarlık kaynağın Bursa’nın ve ülkenin yüksek teknoloji odaklı dönüşümü için büyük fırsatlar barındırdığını ifade etti.