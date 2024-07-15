Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, üretim, istihdam ve ihracat konularında Türkiye’nin en önemli merkezlerinde biri olan Bursa iş dünyası ile sürekli bir araya gelerek istişarelerde buluyor. Demirtaş, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)’nde faaliyet gösteren SKE Otomotiv ve Akwel’i ziyaret etti. Firma sahiplerinden ve yöneticilerinden bilgiler alan Demirtaş, üretimleri gezerek çalışanlar ile bir araya geldi.

Hava süspansiyon körüğü metal bileşenleri ve ticari araç yolcu koltukları metal bileşenleri imalatı olmak üzere iki ana ürün grubunda faaliyet gösteren SKE Otomotiv’i ziyaret Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Üretim hattındaki yenilikçi uygulamalar ve ürünlerin dayanıklılığı hakkında yönetim kurulu başkanı Necdet Ertaş ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Ümran Ertaş'tan bilgiler aldık. Üretim, istihdam ve ihracata katkıda bulunan üreticilerimiz ve iş insanlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Vali Demirtaş, Akwel ziyareti hakkında ise şu bilgileri aktardı: “Otomotiv tedarik sanayinde hem metal hem de plastik parçalarda ön plana çıkan; ürettiği menteşeler, kilitler, kilit karşılıkları, açma/kapama sistemleri ve pedal kutusu gibi alanlarda faaliyet gösteren firmayı ziyaret ederek genel müdür Mehmet Selam'dan bilgiler aldık. Kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür ederek çalışan personele kolaylıklar diledik.”