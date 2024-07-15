Karsan, Bursa’da yer alan üretim tesislerinde artık yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başlıyor. Enerjisa ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında “Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi” alan Karsan, böylece üretimde kullandığı elektrik enerjisinin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamış olacak.

Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, ürettiği elektrikli ve hidrojen yakıtlı modelleriyle sektörün karbon ayak izini küçültmede öncü rolünü sürdürüyor. Bu kapsamda Karsan, sınıfının en iyi modelleriyle gerçekleştirdiği değişim hareketini bir adım daha ileriye taşıyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları doğrultusunda Nisan 2024’ten bu yana Bursa’daki fabrikasında 3 farklı lokasyonda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başlayan şirket, 2030 Karbon Nötr fabrika hedeflerine doğru hızla ilerliyor.

Karbon emisyonunu sıfırlayacak

Karsan, Enerjisa ile İşimin Enerjisi kapsamında gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde “Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi“ alarak önemli bir adım attı. Bu iş birliği ile Karsan, üretimde kullandığı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak ve böylece üretirken tükettiği elektrikten kaynaklanan karbon emisyonlarını sıfırlayacak.

Yüksek teknolojili ve çevreci modelleriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlayan Karsan, yenilenebilir enerjiye geçişle birlikte üretim tesislerinde de hedeflediği sürdürülebilir gelecek için bir adım daha atmış oldu. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonuyla hareket eden şirket, böylece çevresel sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra tüketici bilincini artırma, pazarda yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapılmasını ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma gibi önemli misyonları da üstleniyor.