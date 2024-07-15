Konut ve sanayi yapıları maketleri, tarihi eser maketleri, müzeler için özel tasarlanan eser maketleri, minyatürler ve dioramalar gibi görsel açıdan etkileyici ürünler, 3dmaket’in uzman ekipleri tarafından özenle üretiliyor. Toplamda 1000 metrekare alanda ve 2 adet atölyede faaliyetlerine devam eden 3dmaket, ayrıca İstanbul, Katar, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan irtibat ofisleri aracılığıyla müşterilerine geniş bir coğrafyada hizmet sunuyor.

Son yıllarda ihracatta önemli adımlar attıklarının altını çizen 3dmaket Genel Müdürü Yılmaz, “Bugüne kadar Japonya, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kuzey Irak, Libya, Almanya, ABD, Kosova, Karadağ, Katar, Dubai ve Kuveyt gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik ve ihracatlarımız sürüyor. Hedefimiz ihracat oranımızı yüzde 50’ye çıkarmak. Bunun için yurt dışı fuarlarına katılarak, uluslararası pazarlama faaliyetlerine odaklanacağız. Türkiye’nin kilogram başı ihracat değeri 1,5 dolar seviyesinde. Ülkemizin hedefi bunu 4 dolara çıkarmak. Bizim kilogram başı ihracat değerimiz ise 66 dolar seviyesinde” dedi.