Bursa Valisi ve KAYAPA OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Erol Ayyıldız, KAYAPA OSB’nin Bursa ve ülke ekonomisine yaptığı katkıların yanı sıra üretirken çevreyi korumak adına yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiğini söyledi. Vali Ayyıldız, “Bursamıza güç katan her türlü çalışmanın ve şehrimizin hedeflerinin lokomotifleri konumundaki sanayicilerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.

KAYAPA OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ise, Bursa’nın en üretken ve çevreci sanayi alanlarından olan bölgelerinin ‘Yeşil OSB’ haline getirmek için gerekli tüm adımları attıklarını belirtti. Toy, “Bölgemize bir karakol binası inşa etmek konusunda sanayicilerimizin destekleri ile önemli aşamalar kat ettik. Bu sayede hem bölgemiz hem de çevremizdeki birçok mahalle daha güvenli bir hale gelebilecek ve bu iş bölgemizin önemli hizmetlerinden biri haline gelecek. Altyapı işlemlerimizi tamamladık. Bursamızın gücüne güç katan sanayicilerimizin işlerini kolaylaştırmak adına üzerimize düşen her görevi yerine getiriyoruz” diye konuştu.

KAYAPA OSB Müteşebbis Heyet toplantısı gündemindeki konuların değerlendirilip karara bağlanmasıyla sona erdi.