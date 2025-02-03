Bursa’daki 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencisi genç kızlar, BUİKAD tarafından düzenlenen proje kapsamında deneyimli isimler tarafından geleceğe hazırlanıyor. BUİKAD’ın gönüllü üyeleri, 16 yıldır aralıksız süren ve bu sene 17.’si yapılacak “Noktalama Projesi” kapsamında bugüne kadar 600’e yakın öğrenciye, belirlenen eğitim programı kapsamında koçluk desteği verdi.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Gastro Sanayi’de düzenlenen “Noktalama Projesi” koçluk eğitiminin açılış konuşmasını yapan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, 18 Ocak 2025 tarihinde başlayacak proje kapsamında bu yıl 55 öğrenciye koçluk yapacaklarını söyledi.

BUİKAD Noktalama Projesi Başkanı Tülin Geçer de, “Noktalama Projesi, öğrencilere değer katmak adına 17 yıl önce başladı. Kelimeler tek başına anlamlı değildir, noktalama işaretleri ile anlam ve önem kazanır. Noktalama Projemizin ismi de bu şekilde doğdu. Siz değerli BUİKAD üyelerinin gönüllü koçluğu sayesinde gençlerimizi geleceğe hep birlikte hazırlayacağız” diye konuştu.

5 ay sürecek

Bu arada Noktalama Projesi Lideri Eğitmen Koçu Özlem Baş Bayraktar tarafından koçluk eğitimi verildi. Projenin 18 Ocak’ta başlayarak 5 aylık bir dönemi kapsayacağı bilgisini veren Bayraktar, kız öğrencilerine koçluk desteğinin yanı sıra 10 farklı eğitimin de verileceğini aktardı.