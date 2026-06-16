Etkinlik öncesinde, Yeşil Çevre bünyesinde görev yapan çevre mühendisleri tarafından yürütülen proje kapsamında öğrencilere özel bir eğitim de verilerek, atıkların nasıl toplanacağı, doğru ayrıştırma yöntemleri ve geri dönüşümün doğanın korunmasındaki hayati önemi öğrencilere detaylı bir şekilde aktarıldı. Etkinlikte öğrencilere hitap eden Yeşil Çevre Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin çevreye olan duyarlılıklarından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yeşil Çevre’nin Türkiye’de örnek bir kooperatif yapılanması olduğunu belirten Aydın, “Günde 100 bin metreküp suyu arıtarak doğaya kazandırıyor. Sanayi kuruluşlarının üretimlerinden oluşan tehlikesiz ambalaj atıklarını topluyor, ayrıştırıyor ve yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bundan sonra değerli öğretmenlerimizle, okul müdürümüzle ve sizlerle birlikte çevreye hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yeşil Çevre hep yanınızda olacak.” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşümden sanat eserine

Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri eserlere de değinen Aydın, “Sevgili öğrencilerimizin ortaya çıkardıkları çalışmaları hayranlıkla inceledim. İnşallah bu eserleri ilk fırsatta Yeşil Çevre’de, sayın valimizin ve kaymakamlarımızın da yer alacağı bir toplantıda sergilemek istiyoruz. Sınıflarınızda ambalaj atıklarının toplanması için sizlere teslim ettiğimiz setleri en iyi şekilde kullanacağınıza inanıyorum. Böylece biriken malzemeleri sizlerden alacak, ayrıştıracak ve geri kazanıma göndereceğiz” dedi. Etkinlik, öğrencilerin çevre konusundaki duyarlılıklarının artırılmasına yönelik karşılıklı iyi dileklerin ve teşekkürlerin sunulmasıyla sona erdi.