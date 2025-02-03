10 gün boyunca Güneydoğu Asya'nın tarihi anılarına ve güzelliklerine yakından tanıklık eden BUSADER üyeleri, geziye Vietnam ile ABD arasında yaşanan savaşta halk tarafından inşa edilen ve ülkenin özgürlük sembolü haline gelen Cu Chi Tünelleri'ni ziyaret ederek başladı. Ardından Saygon şehrinde yer alan Savaş Müzesi, Opera Binası, Notre-Dame Katedrali gibi tarihi bölgeler ziyaret edildi. Ertesi gün kıtanın en büyük deltası olan "Mekong Deltası" turu için My Tho kasabasına hareket eden BUSADER Heyeti, yörenin kültürel güzelliklerini deneyimledikten sonra Siem Reap'te bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Angkor turunu gerçekleştirdi.

Gezide daha sonra Güneydoğu Asya'nın en büyük gölü olan ve UNESCO tarafından 1997 yılında Biyosfer Alanı olarak ilan edilen Tonle Sap Gölü'nde tekne turu gerçekleştiren üyeler, burada balıkçıların kazıklar üzerine oturtulmuş ve yüzen evlerini yakından gördükten sonra Da Nang'da UNESCO tarafından koruma altına alınan ve Vietnam'ın en huzurlu kasabası olarak bilinen Hoi An'da adeta geçmişe doğru bir yolculuğa çıkan ekip, ertesi gün ise Ba Na dağı'nın muhteşem manzarasının tadını çıkardı. BUSADER temsilcileri, turda ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Halong Bay'a giderek, "Junk Boat" eşliğinde çevredeki adacıklar ve mağaraları keşfetti, Halong Bay ve Hanoi'deki tarihi bölgeleri de ziyaret etti.