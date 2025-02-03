NİLSİAD 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) İdari Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, Başkanlığı dönemi boyunca yaptıkları faaliyetlerle ilgili konuşma yaptı. Aras, NOSAB ve NİLSİAD’ın geçmişten bu yana uyumlu çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sanayiciler yararına düzenlenen eğitim ve etkinliklerin bölge firmalarının verimliliğini artırmaya yönelik olduğunu vurgulayan Aras, yeni dönemde de bu çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez de, NİLSİAD ile uyum içerisinde başarılı çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından genel kurulda ayrıca MARSİFED ve TÜRKONFED’de derneği temsil edecek delegeler de belirlendi. 2025 yılı için tahmini bütçenin de kabul edildiği NİLSİAD Genel Kurulu'nda faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunması, kabulü ve Yönetim Kurulu ile denetim kurulunun ibra edilmesinden sonra, seçime geçildi. Derneğin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yeni yönetim

NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras

Yönetim Kurulu Asil: Abidin İzmirli, Hüseyin Zümbülova, Mustafa Dayanıklı, Altan Ulutaş

Yönetim Kurulu Yedek: Hüseyin Özler, Hüseyin Canbaz, Melih Özeren, Rifat Yavuz, Sabri Köseoğlu

MARSİFED ve TÜRKONFED delegeleri: Meral Altuntaş, Hüseyin Zümbülova, Mustafa Dayanıklı, Altan Ulutaş, Serkan Körüstan, Ezel Zeydanlı, Emre Özgün, Engin Özdin, Çetin İnci, Şeref Patır.