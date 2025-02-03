Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD), Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Komitesi’nin dernek merkezinde gerçekleştirdiği Sürdürülebilirlik Çalıştayı, yoğun katılım ve verimli tartışmalarla tamamlandı. Çalıştayda, çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve enerji konularında önemli paylaşımlar yapıldı.

Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Prof. Dr. N. Kamil Salihoğlu ve Yüksek Şehir Plancısı, aynı zamanda RUMELİSİAD Sürdürülebilirlik, Enerji ve İklim Değişikliği Komite Başkanı Nalan Fidan, kendi uzmanlık alanlarından bilgiler sundular. Çalıştayda, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda iş dünyasının atması gereken adımlar, çevresel farkındalık ve enerji yönetimi gibi kritik konular masaya yatırıldı.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, yaptığı değerlendirmede, “Oldukça verimli geçen bu çalıştay, sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasının sorumluluklarını ve atılması gereken somut adımları bir kez daha gözler önüne serdi. Katılımcılarımızın aktif katkılarıyla derneğimizin bu alandaki çalışmaları daha da güçlenecek. RUMELİSİAD olarak, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmaya ve iş dünyasında çevresel sorumluluk bilincini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.