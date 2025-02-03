Türkiye mobilya sektörünün uluslararası alandaki en önemli buluşma noktalarından biri olan İstanbul Mobilya Fuarı, bu yıl da büyük bir ilgi gördü. Mobilya sektöründe yer alan tüm ürün gruplarını bir araya toplayan ve aynı anda iki fuar merkezinde birden düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair – IIFF), bu yıl 21 - 25 Ocak tarihlerinde Türkiye'den ve yurtdışından 3 binden fazla markaya ev sahipliği yaparak, 150'yi aşkın ülke ve bölgeden yaklaşık 150 bin profesyonel ziyaretçiyi çekti. Bursa’dan fuara katılan çok sayıda firma yenilikçi ürünlerini sergiledi.

Çilek Mobilya

Yeni nesil ürünler ve ilham verici tasarımlar

Dünyanın 5 kıtasında 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla hizmet veren Çilek, Ar-Ge ve tasarıma verdiği önemi IIFF 2025’te bir kez daha gözler önüne serdi. Çilek’in Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen ürünler, AB standartlarına uygun güvenlik sertifikaları ve çevre dostu üretim anlayışıyla ön plana çıkıyor. Çilek, çocukların ve gençlerin hayallerine ilham veren çağdaş ve yenilikçi mobilya tasarımlarıyla IIFF 2025 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda büyük ilgi gördü. Fuarın dikkat çeken markalarından biri olan Çilek, özgün tasarımlarını ve inovatif ürünlerini sergileyerek ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşattı. IIFF 2025’te Çilek standı, bebek, çocuk ve genç odalarına yönelik yenilikçi ürünleriyle fuarın en çok ilgi gören alanlarından biri oldu. Teddy Karyola, çocukların uyku deneyimini daha konforlu hale getirirken, Nomad Karyola doğa ve özgürlük tutkusunu odalara taşıdı. Sevimli tavşan tasarımıyla Bunny Karyola, çocuklara huzurlu ve neşeli bir uyku ortamı sunarken, Cloud Karyola bulutların hafifliğinden ilham alarak sakin ve huzurlu bir atmosfer yarattı. Yarış tutkunları için tasarlanan GTE Araba Yatak, gerçek bir yarış arabası hissi verirken, lüks bir uçak kabininden esinlenen First Class Karyola çocukların hayal gücünü göklere taşıdı. Korsan dünyasının macera dolu atmosferini yansıtan Pirate fuar ziyaretçilerinin favorileri arasında yer aldı. Bu eşsiz ürünler, Çilek’in hem estetik hem de fonksiyonel tasarım anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Çilek standı, eğlenceli ve yaratıcı bir atmosfer sunarken, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüren tasarımların arkasındaki hikayeleri de paylaştı. Bebek, çocuk ve genç odalarına yönelik dayanıklı, kaliteli ve güvenli çözümleriyle Çilek, fuar boyunca ebeveynlerden tasarım severlere kadar geniş bir kitleye hitap etti. Çocukların hayal dünyasını gerçeğe taşıyan Çilek, IIFF 2025’te sektörün çıtasını bir kez daha yukarı taşıdı.

Ümit Çelek

Astin Yatak Yönetim Kurulu Başkanı

İhracatla büyümeye devam edeceğiz

Astin Yatak olarak, 2012 yılında çıktıkları yolda bugün iki fabrikada yılda 60 bin adet yatak üreten bir marka konumuna geldik. Fuarlar, yeni ürünlerin dünyaya tanıtılmasında büyük önem taşıyor. İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı’na bu yıl ikinci kez katıldık. 9 kişilik bir ekiple 2025 yılı yeni koleksiyon yatak, baza ve başlıkları sergiledik. Astin Yatak olarak fuarın dikkat çeken firmaları arasında yer aldık. Fuara sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmek, özellikle ihracat noktasında yeni ülkelere ulaşmak amacıyla katıldık. Yeni modellerimiz ve firmamızla ilgili çok güzel yorumlar ve tepkiler aldık. Astin Yatak markamızı ve modellerimizi tüm Türkiye ile, ayrıca birçok dünya ülkesi ile tanıştırmış olduk. Özellikle Balkanlar ve Avrupa bölgesinden ciddi sayıda firma ile iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Yeni pazarlara ulaşma fırsatları elde ettik. Türkiye’de de yeni bayi anlaşmaları sağladık.

İnsanlara, zamanlarının üçte birini geçirdikleri yataklarında nitelikli ve güzel bir uyku sunabilmek için teknolojimizi ve ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Tam otomasyonlu üretim hatlarımızda ortopedik, ergonomik ve modern tasarımlarımızla dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyoruz. Yatak ve baza üretiminde kalite, hızlı hizmet ve kurumsal vizyonumuzla kısa sürede bölgesel lider olma başarısını elde ettik. Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına sunduğumuz ürünlerle, ‘en iyi kaliteyi en uygun fiyatla’ tüketicilerle buluşturmayı amaçladık. Ürünlerimiz bugün ülkemizin 250’den fazla noktasında tüketicilere ulaşıyor. Ayrıca, ağırlıklı olarak Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarındaki farklı ülkelere de ihracat yapıyoruz.

Murat Gezginci

BG Group Yönetim Kurulu Başkanı

Exit Garden markalı ürünlerimizi vitrine çıkardık

Bahçe mobilyası, ofis mobilyası ve kontrakt tekstil konularında 2007 yılından bu yana Bursa’da üretim yapıyoruz. BG Group olarak Bursa’nın yanı sıra Berlin ve Poznan'da da faaliyet göstermekteyiz. İstanbul Mobilya Fuarı'nda, dış mekan oturma grupları, masa ve sandalye takımları fileli sandalyeler, Iroco sandalyeleri, şezlonglar, katlanabilir şezlonglar, şezlong sehpaları, bar masa ve sandalyeleri gibi çok çeşitli ürünlerden oluşan geniş bir yelpazemiz ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Sektör profesyonellerinin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Lübnan, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Dubai, Almanya, Fransa, Moldova, Romanya, Arnavutluk, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Makedonya, Hırvatistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Güney Afrika, ABD, Libya, Fas, Suriye, Irak, Slovenya, Rusya, Tacikistan ve Kazakistan gibi ülkelerden gelen ziyaretçi ve müşterilerini ağırladık. Gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmeler ve iş birliği fırsatları, markamızın küresel arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Şirketimizin vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz. Mobilya ve özelde dış mekan mobilya sektörü, Bursa ekonomisi ve ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayan bir sektör. Fuarda Exit Garden markalı ürünlerimizi vitrine çıkardık. Fuara gösterilen ilgi sektörümüzün potansiyelini ortaya koydu. İstanbul Mobilya Fuarı'ndaki başarılı katılımımızdan dolayı tüm ziyaretçilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. BG Group olarak sektördeki yenilikçi ve çevre dostu çözümlerimizle yolumuza devam edeceğiz.