Akademik çalışmalar yürütülmesi, ortak projeler yapılması ve öğrencilere yönelik staj ve uygulama dersleri konusunda birlikte çalışılması amacıyla BUÜ ile BYB Etiket ve Fastinap Mühendislik firmaları arasında işbirliği protokolü imzalandı.

BYB Etiket Yönetim Kurulu Başkanı Lamia Eren Olduk, “Türkiye’de çok fazla talep olmasına rağmen metal etiketle ilgili bir açık olduğunu fark ettik. Bu konuda yeterli üreticinin olmadığını görüp bir araştırma yaptık. Ali Hocamızla fikir alışverişinde bulunduk ve BUÜ’nün gücünü arkamıza alarak böyle bir projeye adım attık. İnşallah ülkemiz için faydalı projeler çıkartıp, iyi neticeler alacağız. İşbirliğimizin çok daha nitelikli projelerle devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.

Ulaşım sektöründeki bütün araç türlerinde tasarım ve mühendislik hizmetleri veren bir firma olduklarını vurgulayan Fastinap Genel Müdürü Birkan Akgül ise “Kardeşimle beraber 10 yaşındayken kendimize bir hedef koyduk. Şimdi aradan geçen 30 yılın sonunda o çocukların hayalini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de mühendislik çözümlerinin, bilginin yerleştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Aranıza katılmaktan çok memnunuz ve umarım daha büyük projelerle de başarılarımızı devam ettiririz” dedi.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, “Üniversite-Sanayi işbirliğinin artması yönünde büyük bir isteğimiz var. Özellikle Ar-Ge konusunda ikili anlaşmaların yapılması bizleri gerçekten mutlu ediyor. Böylelikle ilgili sanayi kuruluşlarının belirli bir seviyeye yükselmesi ve aynı zamanda bizim de bir üst basamağa çıkmamız için nitelikli adımlar atılmış oluyor. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için, bu tarz üniversite-sanayi iş birliklerinin yaygınlaştırılması ve bunların projeye, patente dönmesi de fevkalade önem taşıyor. Dolayısıyla iş dünyamızın temsilcilerini ciddi proje ortakları olarak görüyoruz. Yaptığımız bu protokollerin imzada kalmayıp nitelikli projeler olarak hayata geçirilmesi büyük bir önem taşıyor” dedi.