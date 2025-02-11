Koçaslanlar Holding çalışanları 2025 vizyonunu belirlemek ve stratejik hedeflerini şekillendirmek amacıyla “2025 Stratejik Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve şirket yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 2025 yılı “Değişim ve Fırsatlar Yılı” olarak tanımlandı.

Koçaslanlar Holding’in bugüne kadar elde ettiği başarıların temelinde sürekli gelişim, yenilikçi bakış açısı ve güçlü ekip ruhu olduğuna dikkat çeken Mahmut Koçaslan, 2024 yılının detaylı bir değerlendirmesini yaparak 2025 yılına dair hedeflerini yöneticilerle paylaştı. Bu hedeflerin yalnızca bir vizyon değil, aynı zamanda gerçekleştirilmesi gereken somut bir yol haritası olduğunu belirten Koçaslan, şirketin geleceğini hep birlikte inşa etme çağrısında bulundu.

Konuşmasında değişime uyum sağlamak ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için birlikte hareket etmenin önemine değinen Koçaslan, 2025 yılında çok daha verimli ve dinamik bir yapıya kavuşacaklarını vurguladı. Teknolojiyi iş süreçlerine entegre ederek dijital dönüşümü hızlandıracaklarını, müşteri memnuniyetini daha da artırarak yeni kazanımlar elde edeceklerini belirtti. Ayrıca, değişime hızla adapte olan, ortak hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen, çevik ve güçlü bir organizasyon yapısı oluşturacaklarını ifade etti.

Büyük Adımlar Atılacak

Toplantıda sadece vizyon ve hedefler değil, ilk çeyrekte hayata geçirilmesi planlanan somut adımlar da detaylarıyla paylaşıldı. Yeni şube açılışlarıyla birlikte büyüme stratejisini sürdürecek olan Koçaslanlar Holding, yeni yatırımları ve iş modelleriyle verimliliği daha da artırmayı planlıyor. Packs markasıyla yurt dışında alınan yeni distribütörlüklerle uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmak ise şirketin en önemli öncelikleri arasında yer alıyor.