Türkiye’nin 50 yıllık bilim çınarı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bilgi birikimi ve akademik deneyimini toplumun hizmetine sunabilmek adına iş dünyası başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya devam ediyor.

BUÜ ile Rudolf Duraner arasında bilimsel araştırma, eğitim-öğretim uygulama alanlarında ortak çalışmalar yürütmeyi hedefleyen işbirliği sözleşmesine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Rudolf Duraner Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Çağan imza attı. BUÜ Rektörlüğü, BUÜ Uygulamalı Mekanik ve İleri Malzemeler Araştırma Grubu ile SKY Composite Teknoloji ve Sanayi Ticaret A.Ş. arasındaki iş birliği anlaşması Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Sky Composite Genel Müdürü Mükramin İlhan tarafından imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa gibi büyük bir sanayi şehrinin, en büyük üniversitesinin araştırma üniversiteleri sıralamasında çok daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini arzuladıklarının altını çizerken, “Son derece büyük ve nitelikli sanayicilerimiz var. Farklı alanlarda özel çalışmalar yürüten iş insanlarımız var. Onlarla yürüttüğümüz ortaklıkların sayısını arttırmak istiyoruz. İş insanlarımızın üniversitemize gösterdiği yakınlık ve verdiği destek bizi her anlamda daha fazla motive ediyor” diye konuştu.