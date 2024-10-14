Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde ülkemizin ve dünyanın önde gelen markalarına yönelik plastik enjeksiyon, parça tasarımı, kalıp imalatı ve talaşlı imalat süreçlerini gerçekleştiren AKKA Kalıp Enjeksiyon, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İklim Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imza atan katılımcı şirketler arasında yerini aldı. İmzalanan sözleşme ile AKKA Kalıp Enjeksiyon, strateji ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlenen 10 ilkeye uyumlu hale getirme sözünü vererek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemeyi taahhüt etti.

Global Compact üyeliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AKKA Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı şunları söyledi:

“Bu üyelik, yalnızca firmamızın değil, içinde bulunduğumuz sektörün de geleceği açısından büyük bir sorumluluk ve kararlılık göstergesidir. UN Global Compact'e katılarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke'ye uygun iş yapacağımız ve her yıl halka açık raporlama hazırlayacağımız taahhüdünü verdik. Bu ilkeleri iş stratejilerimizin merkezine alarak, faaliyetlerimizi daha etik, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde sürdürme yolunda ilerliyoruz. Aynı zamanda, bu ilkeler doğrultusunda kaydettiğimiz gelişmeleri düzenli olarak raporlayarak hem paydaşlarımızla hem de global iş dünyasıyla şeffaf bir iletişim kurmayı hedefliyoruz. Bu adım, AKKA Kalıp Enjeksiyon’un sorumlu bir kurumsal şirket olarak sektörde örnek teşkil etmesi ve dünya çapındaki sürdürülebilirlik çabalarına katkı sunması adına önemli bir kilometre taşıdır.”