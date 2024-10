Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliğinde bu yıl 11’inci kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024, "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlik kapsamında İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni de gerçekleştirildi. Ödüllendirilen firmalar arasında Bursa’dan Beyçelik Gestamp, Borçelik, Destek Patent, S.Y.K. Tekstil ve Sanver Mühendislik’ten oluşan dört firma yer aldı.

İnovaLİG KOBİ ölçeğinde İnovasyon Stratejisi kategorisinde S.Y.K. Tekstil, Dof Robotik Sanayi, Sanver Mühendislik; İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde SBS Bilimsel Bio Çözümler, Tunay Gıda, Netpak Ambalaj; İnovasyon Döngüsü kategorisinde SMS Sanayi Malzemeleri, Bioclean Çevre Teknolojileri, Destek Patent; İnovasyon Kaynakları kategorisinde Termo Isı Sistemleri, Etkin Tıbbi Cihazlar, Simsoft Bilgisayar Teknolojileri; İnovasyon Sonuçları kategorisinde Milvus Robotics Teknoloji, Ubc Kimya İnşaat ve Madencilik ve Saykal Elektronik ödül aldı.

Büyük ölçekli firmalar

İnovaLİG büyük ölçekli firmalarda ise İnovasyon Stratejisi kategorisinde Roketsan, Borçelik, Aygaz; İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde TUSAŞ, TEI Tusaş Motor Sanayi, THY Teknik; İnovasyon Döngüsü kategorisinde Türk Hava Yolları, Asaş Alüminyum, Yiğit Akü; İnovasyon Kaynakları kategorisinde Aselsan, Beyçelik Gestamp, Kayalar Kimya; İnovasyon Sonuçları kategorisinde Yorglass, Ege Profil, CMS ödüle layık görüldü.

Türk Ekonomi Bankası, Turkcell, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Türkiye Sigorta, İhracatı Geliştirme AŞ, Türkiye Teknoloji Fonu, Hayat Holding ve Trendyol'a da özel ödül verildi.

BURSA’NIN İNOVASYON ŞAMPİYONLARI

Beyçelik Gestamp

Borçelik

Destek Patent

S.Y.K. Tekstil

Sanver Mühendislik