Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Toplantısında ekonomi gündemi ele alındı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantı, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel’in açılış konuşmasıyla gerçekleşti. Toplantıya DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Yavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ve Arıtürk & Partners Hukuk Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arb. Ass. Dr. Zeki Arıtürk ile Avukat Oğuzhan Veli Aras, Avukat Serkan Kartoğlu, Bağımsız Denetçi Yeminli Mali Müşavir Mehmet Solak ve Vergi Müfettişi İbrahim Hak katılım gösterdi.

'Üretimle kalkınmayı destekliyoruz’

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, toplantının açılış konuşmasında Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarını değerlendirerek, özellikle döviz, enflasyon ve faiz konularına dikkat çekti. Çevikel, "Üretimin devamlılığını sağlamak için ekonomideki dalgalanmalara karşı önlemler almak zorundayız. Paradan para kazanma anlayışına karşı duruyoruz, bizim hedefimiz sürdürülebilir üretim ile ülke ekonomisinin kalkınmasını desteklemektir." şeklinde konuştu. Ekonomistlerden ve hukuk danışmanlarından destek alarak işletmelerin bu zor dönemi nasıl en az hasarla atlatabileceği konusunda çözüm yolları geliştirdiklerini belirten Çevikel, toplantıya katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.