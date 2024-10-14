Bursa tekstil sektörünü tek çatı altında buluşturan Bursa Textile Show, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 9-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Fuarda firmaların sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi tekstil ürünleri, 40’tan fazla ülkeden alıcılarla buluştu. Bu yıl fuarda global moda endüstrisinin önde gelen markalarının yanı sıra yurt içinden büyük firmaların satın alma grupları da katılımcılarla iş görüşmeleri yaptı. Bursa Textile Show ayrıca sürdürülebilir kumaşlar ve eko tasarımların sergilendiği 2025-2026 sonbahar-kış trend alanları ve yapay zeka ile modaya odaklanan seminerleri ile de ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Fuarın ilk gününde BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve kent protokolü ile birlikte fuarı ziyaret etti. BTSO Başkanı Burkay, tekstil ve konfeksiyon sektörünün ekonomik büyümenin en önemli dinamikleri arasında yer aldığını söyledi. Sektörün yıllık 30 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla otomotiv ve kimya sektörü ile birlikte Türkiye’nin ihracattaki ilk 3 sektöründen biri olduğunu belirten Burkay, “Bursa, bu güçlü sektörün en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Yıllık 3 milyar dolara ulaşan bir ihracatımız var. BTSO olarak düzenlemiş olduğumuz uluslararası niteliğe sahip Bursa Textile Show, sektörümüzün gücünü ve potansiyelini dünyaya tanıtan önemli bir platform” dedi.

Moda ve trendleri belirliyoruz

Fuara bu yıl uluslararası katılımın yüksek olduğuna dikkati çeken Başkan Burkay, sektördeki önemli markaların satın alma ekiplerinin fuarı ziyaret ettiğini bildirdi. Burkay, “Bu yıl 40’ın üzerinde ülkeden yabancı alıcıları fuarımızda ağırlıyoruz. Fuarda en fazla önem verdiğimiz konulardan biri de trend alanlarımız. Burada firmalarımız, sektörün geleceğini şekillendiren yenilikçi ürünlerini sergiliyorlar. Trend alanımız için işbirliği yaptığımız uluslararası ortaklarımız bulunuyor. Bu, aynı zamanda kentimizin dünyadaki rekabetçiliğine katkı koyarken, Bursa’yı moda ve trendlerin belirlendiği bir merkez konumuna taşıyor. Tüm bu çalışmalarımız aslında Bursa tekstil sektörünün gücünü sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor” dedi.

Bursa Textile Show, yeni konseptiyle sektörün rekabetçi, esnek ve yenilikçiliğine de büyük katkı sağladı. Fuara katılan firmalar, müşterilerinden gelen talepleri, stoklarındaki ürünlerini kullanarak hızlı teslimat yöntemiyle gerçekleştiriyor. Tasarım, üretim ve dağıtım süreçlerini optimize eden firmalar, müşterilerinin taleplerine hızla karşılık verip rekabetçi kimliklerini de güçlendiriyor. Söz konusu konsept dünyadaki tekstil fuarları arasında ilk kez Bursa Textile Show’da uygulandı.